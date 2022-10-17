Stellantis’te Türkiye’nin yıldızı parlıyor

Aysel YÜCEL / OTONOMİ

İtalyan Fiat Chrysler (FCA) ve Fransız Grup PSA’nın geçen yıl yapılan ortaklığından doğan ve 14 markayı bünyesinde barındıran Stellantis, Türkiye’de büyümesini hızlandırıyor. Özellikle Grup PSA markaları olan Peugeot, Opel, Citroen ve DS bu yıl Türkiye pazarı için birbiri ardına iddialı büyüme hedefleri açıklarken, bu markalardan üçünün Türkiye yöneticileri de peş peşe globale transfer olarak Stellantis’te kritik görevler üstlendi. Diğer yandan, Türkiye’nin son dönemde gösterdiği başarılı performans, Stellantis bünyesindeki global CEO’ları İstanbul’a getirmeye devam ediyor. Opel, Citroen ve DS’in ardından son olarak Peugeot'nun Global CEO’su Linda Jackson geçen hafta Türkiye’yi ziyaret etti. Linda Jackson, Türkiye pazarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’yi ziyareti sırasında bir basın toplantısı da düzenleyen Linda Jackson, Stellantis markalarının global CEO’larının Türkiye’ye ziyaretlerine yönelik sorumuz üzerine, “Citroën, DS, Opel ve Peugeot’nun global yöneticileri Türkiye’yi çok önemsedikleri ve önemli bir potansiyel gördükleri için bu ziyaretleri gerçekleştiriyor" dedi.

Stellantis’in bölgesel satış hacminin %29’u Türkiye’den

Peugeot’nun Avrupa’da biraz yerelleştiğini, ancak markayı uluslararası bir konuma getirerek denge sağlamak istediğini vurgulayan Jackson, “Bu hedefte de bizim için 2 tane önemli bölge var. Güney Amerika bölgesi ve Türkiye’nin de bağlı olduğu Ortadoğu ve Afrika bölgesi” dedi. Ortadoğu ve Afrika bölgesinde Stellantis satış hacminin yüzde 29’unun Türkiye’den geldiğine dikkat çeken Jackson, “Peugeot da bunun önemli bir kısmını oluşturuyor. Yani Orta Doğu satışlarının üçte biri Türkiye’den geliyor. Markamız da bunun içinde ciddi bir yer teşkil ediyor. Bu yüzden tabii ki Türkiye’deyiz. Türkiye, bizim için önemli olduğu için buradayız. Fakat dediğim gibi; marka olarak daha geniş bir çapta bu yukarı hareketi sağlamamız lazım” açıklamasını yaptı.

Türkiye’yi pilot ülke yaptı

Linda Jackson, Türk yöneticilerin Stellantis bünyesinde kritik görevlere gelmesini de değerlendirerek, “Türkiye’den çok ciddi sorumluluklar alan arkadaşlarımız oldu. Ben bunu sonuna kadar destekliyorum. Türk insanları çok açık ve girişimci insanlar. Bu nedenle bazı atılımların test edilmesi anlamında biz Türkiye’yi pilot ülke olarak kullanmak istiyoruz. Daha önceden hiç Peugeot’da var olmayan, yepyeni bir uygulamayı alıp, getirip Türkiye’de denemekten bahsediyorum. Diyelim ki web sitemizde canlı sohbet özelliği olacak, ya da web sitemiz tamamen metaverse tarafından yönetilecek olsun ve bunu test edeceğimiz yer Türkiye olsun diye karar verebiliriz” dedi. Türkiye’yi temmuz ayında ziyaret eden Opel CEO’su Florian Huettl de benzer bir açıklama yaparak, Türkiye’yi Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte üç ana pazarlarından biri yaptıklarını belirtmiş, “Türkiye artık kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke” yorumunda bulunmuştu.

Bir global lansman daha gündeme alındı Türkiye, global model lansmanlar için de bir adres olmaya başladı. Citroen CEO’su Vincent Cobée Türkiye ekibinin başarısını ödüllendirmek için haziranda ilk kez bir Citroen modelinin global lansmanı Türkiye’de yapmıştı. Peugeot CEO’su Linda Jackson da Türkiye ekibinin yeni bir modelin dünya lansmanının Türkiye’de yapılmasını istediğini aktardı ve “Neden olmasın diyelim. Güzel bir fikir. Gelecekte olabilir” dedi.

Peugeot, Türkiye’yi 5. büyük pazarı yapmayı hedefliyor

Peugeot, 140 ülke arasında Türkiye'yi iki sıra atlatarak 5. büyük pazar yapmayı hedefliyor. Peugeot Global CEO’su Linda Jackson, "Türkiye geçmişte 5. sıradaydı. Yani ben Türkiye’nin bu 7’nciliğini tekrar 5’inciliğe yükseltmek istiyorum” dedi. Bu kapsamda Eylül 2022 itibarıyla yüzde 4 pazar payına sahip olan marka, bu rakamı kısa vadede yüzde 8'e çıkarmak istiyor. Bu kapsamda, Peugeot gelecek yıl 57 bin adet satışla tarihi rekor kırmayı ve yüzde 7.4 pazar payına ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefl ere ulaşmada SUV modellerin yanı sıra 308, 408 ve hafif ticari araçlar önemli bir rol üstlenecek. Linda Jackson, “Özellikle Türkiye’ye geldim çünkü buradaki iddialı planlarımızı konuşmak istedim. Bayilerimizi gezdim, rakiplerimizin bayilerini de geziyorum. Türkiye ekibine güvenim ve desteğim sonsuz” dedi. "TOGG'la rekabet iyi gelecek" Peugeot’nun da diğer tüm markalar gibi ana odağında elektrikli dönüşüm var. Bu alanda elektrikli araçlara geçişte önde giden marka olma hedefi var. Linda Jackson, 2029 yılında e-208 ile başlayan yolculuğun 2023’te genişletilmiş bir elektrikli araçlar yelpazesiyle devam edeceğine vurgu yaparak, “Avrupa’da ürün gamımıza yeni e-208’in elektrikli versiyonun yanına, 2008 ve 5008’in de plug in hibrid versiyonlarıyla yeni e-308’i ekleyeceğiz. Peugeot, elektrikli araçlara geçişte önde giden marka olmak istiyor. Örneğin ekim ayında e-2008’in Türkiye lansmanı yapılacak. Türkiye’de gerekli müşteri deneyimini oluşturmak, bunun birikimini sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki yıl da e-308 gelecek” diye konuştu. Peugeot, 2023’te de ilk Giga fabrikasını da açmayı planlıyor. Jackson, “Bu, bizim elektrikli araçlar için kendi parçalarımızı üretmemizi sağlayacak” dedi. TOGG’a yönelik de açıklama yapan Jackson, “Açık söylemek gerekirse ben bu rekabeti olumlu karşılıyorum” dedi. Bu konuda Peugeot Türkiye’nin yeni Genel Müdür'ü Gülin Reyhanoğlu da “TOGG ile ilgili de tabii ki ülkemiz için çok önemli bir yatırım, önemli bir konu. Başarılı olmasını canı gönülden diliyoruz. Bir taraftan da evet rekabeti artırmasını ve bizi zorlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

YÖNETİCİ TRAFİĞİ HIZLANDI

5 AYDA 3 BÜYÜK TRANSFER

■ Berk Mumcu, DS Türkiye Genel Müdürü iken, Haziran 2022’de Stellantis markalarından Jeep’in ABD’deki merkezinde global kadroya transfer oldu, Mumcu Jeep markasının coğrafya ve bölge yönetimi pozisyonunda görev alacak.

■ İbrahim Anaç, Peugeot Türkiye Genel Müdürü görevini yürütürken, Temmuz 2022’de Stellantis’in dünya çapındaki 6 büyük bölgesinden bir tanesi olan, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde Samir Cherfan’a bağlı olarak Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

■ Alpagut Girgin, Opel Türkiye Genel Müdürü iken, ekim ayında Stellantis’in Markalar Planlama ve Performans Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı olarak atandı. 56 ülkeden sorumlu olacak.

6 AYDA 4 CEO ZİYARETİ

■ Citroen CEO’su Vincent Cobée, nisan ayında Türkiye’yi ilk kez ziyaret etti. Cobée Türkiye’yi 5. büyük pazarları yapma hedefleri olduğunu açıkladı. Ardından Citroen C4X ile marka ilk kez bir dünya lansmanını Haziran ayında Türkiye’de yaptı.

■ DS Automobiles CEO'su Béatrice Foucher, nisan ayında Türkiye’ye geldi. Kilit pazar yaptıkları Türkiye’de Premium segmentte ilk 5’i hedeflediklerini söyledi.

■ Opel CEO’su Florian Huettl temmuzda geldi. Türkiye’yi Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte üç ana pazarlarından biri yaptıklarını belirtti.

■ Peugeot Global CEO’su Linda Jackson geçen hafta Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye’yi 140 ülke arasında 5. büyük pazar yapmak istediklerini açıkladı.