Stellantis'ten 20 milyar euroluk net zarar

Elektrikli araç hedeflerini küçülten ve bu ayın başında 22,2 milyar euroluk gider açıklayan otomotiv devi Stellantis, 2025 yılının ikinci yarısı için 20,1 milyar euroluk net zarar bildirdi.

Şirket, geçen yılın ikinci yarısında düzeltilmiş faaliyet gelirinin 1,38 milyar euro zarar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Hem net zarar hem de faaliyet zararı, şirketin ay başında paylaştığı ön tahmin aralığına paralel geldi.

25,4 milyar euroluk değer kaybı

Temmuz-aralık döneminde net gelirleri yıllık bazda yüzde 10 artan şirket, geçen yıl 25,4 milyar euroluk değer düşüşü kaydettiğini açıkladı. Şirketin CEO'su Antonio Filosa bunun enerji dönüşümü maliyetlerinden kaynaklandığını belirtirken, değer kaybının 2026'dan itibaren dört yıla yayılacak 6,5 milyar euroluk nakit ödemeyi de içerdiği öğrenildi.

Şirket, net gelirlerde orta tek haneli yüzdelik artış ve düşük tek haneli düzeltilmiş faaliyet kar marjı da dahil olmak üzere 2026 tahminlerini yinelerken, endüstriyel serbest nakit akışlarının ancak 2027'de pozitife döneceğini öngörüyor. Şirket bu yıl temettü de ödemeyecek.