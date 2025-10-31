Stellantis’ten 3. çeyrekte 37,2 milyar Euro net gelir

Stellantis, 2025'in üçüncü çeyreğinde net gelirlerini 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artırarak, 37,2 milyar Euro'ya taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu artışın temel nedeni, Kuzey Amerika, Genişletilmiş Avrupa ve Orta Doğu & Afrika bölgelerindeki güçlü büyüme olurken, Güney Amerika'da sınırlı bir gerileme kaydedildi. Konsolide sevkiyatlar ise 1,3 milyon adet olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artış (152 bin adetlik artış) gösterdi.

Artışın büyük kısmı, Kuzey Amerika'da sağlanan yüzde 35'lik iyileşmeden kaynaklandı. Bu gelişme, geçen yıl ABD bayilerindeki stok azaltma girişiminin geçici olarak üretimi düşürdüğü döneme kıyasla stok seviyelerinin normale dönmesinin olumlu etkilerini yansıttı.

Stellantis üçüncü çeyrek sonu itibarıyla, 2025 yılında piyasaya sunulması planlanan 10 yeni modelin 6'sını başarıyla tanıttı.

Dördüncü çeyrekte gerçekleşecek ek tanıtımlarla birlikte, şirketin müşterilerine istedikleri araçları ve donanım seçeneklerini sunma stratejisinde attığı kararlı adımları yansıtan önemli modeller yeniden satışa sunulacak.

SIXPACK motorlu iki kapılı Dodge Charger Scat Pack, dört kapılı Dodge Charger Daytona, Jeep Cherokee, Fiat 500 Hybrid ve DS No.8 modelleri için sipariş alımları başladı. ABD'de satış ivmesi güçlenerek üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi. Bu olumlu eğilim, Jeep, Ram, Chrysler ve Dodge markalarının genel performansında da kendini gösterdi ve şirketin eylül ayında yüzde 8,7 ile son 15 ayın en yüksek aylık pazar payına ulaşmasını sağladı.

Eylül ayındaki bir diğer önemli gelişme ise HEMI V-8 motorlu Ram 1500 modelinin yeniden pazara dönüşü oldu. Genişletilmiş Avrupa bölgesinde, Citroen C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera ve Fiat Grande Panda gibi yakın zamanda tanıtılan modellerin katkısıyla B segmentinde pazar payı artışı kaydedildi. Bu artış, üretim hacmindeki yükselişin de etkisiyle gerçekleşti.

Net gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artış gösterdi. Buna karşın, EU30 bölgesindeki pazar payı yüzde 15,4’e geriledi. Bu gerilemede, Stellantis'in güçlü bir varlığa sahip olduğu Fransa ve İtalya'daki pazar daralmaları ile hafif ticari araç segmentindeki nispeten düşük pazar payı etkili oldu.

Stellantis, Kuzey Amerika ve Genişletilmiş Avrupa dışındaki bölgelerde de güçlü ticari sonuçlar elde etti. Toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi. Bu büyüme, ağırlıklı olarak Orta Doğu & Afrika bölgesindeki güçlü performans sayesinde gerçekleşirken, Güney Amerika'daki zayıf seyir bu artışı kısmen dengeledi.

ABD'de 13 milyar Euro'luk yatırım

Stellantis, ekim ayı başında Liderlik Ekibine yapılan yeni atamaları duyurdu. Bu kapsamda, şirket içinden ve dışından seçilen üstün yetenekler, bölgesel odağı güçlendirmek ve uzun vadeli, sürdürülebilir başarıyı desteklemek amacıyla kilit pozisyonlara getirildi.

Yine ekim ayı içinde şirket, gelecek dört yıl için 13 milyar Euro tutarında stratejik bir yatırım programı açıkladı. Bu program, şirketin ABD'deki büyümesini hızlandırmayı ve üretim yapılanmasını genişletmeyi amaçlıyor. Bu yatırım, Stellantis'in ABD'deki 100 yıllık tarihindeki en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor ve beş yeni modelin tanıtımıyla 5 binden fazla yeni istihdamın yaratılmasını kapsıyor.

Yeni yatırım, Stellantis'in ABD'deki halihazırda güçlü üretim ve operasyonel varlığını daha da genişleterek, yıllık araç üretim kapasitesini mevcut seviyelerin yüzde 50 üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu yeni ürün lansmanları, 2029'a kadar ABD'deki tüm montaj tesislerinde planlanan 19 yenilenmiş model ve güncellenmiş güç aktarma sistemleriyle birlikte yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, müşterilere daha fazla tercih özgürlüğü sunmak amacıyla önemli stratejik değişiklikleri hayata geçirmeye devam ederken, üçüncü çeyrekte üst gelir büyümesinin geri dönüşüyle birlikte olumlu bir sıralı ilerleme ve güçlü bir yıllık performans kaydettiklerini belirtti.

Bu gelişmelerin son derece umut verici olduğunu ve elde edilen bu ivmeyi sürdürmede kararlı olduklarını aktaran Filosa, "Aynı zamanda, ABD'de yeni açıkladığımız 13 milyar Euro'luk yatırım da dahil olmak üzere, Stellantis'in kaynaklarını, programlarını ve planlarını uzun vadeli ve karlı büyümeyi destekleyecek şekilde uyumlaştırmak için kararlı adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.