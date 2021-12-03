Sterlin ve euro yükselecek mi? Analistlerden döviz yorumu

Türk lirası karşısında döviz birimlerinin yükselişi devam ediyor. Dolar güne yüzde 0,3 artışla başlarken, euroda da artış sürüyor. Euro 0,18 artışla 15,50 lira olurken, sterlin ise yatay seyirle 18,23 lira seviyesinden işlem görüyor.

Analistlerden döviz yorumu

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan ve Fed'in para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Yurt içinde açıklanan enflasyon verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 21,31 artış ile tahminleri aştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.