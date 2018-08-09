Sterlin yüzde 35 değerlendi, İngiliz turist akın etti

09 Ağustos 2018

EVRİM KÜÇÜK

DIŞ HABERLER - Yılın ilk yarısında rekor turist rakamına ulaşan Türkiye, yıl sonuna kadar 40 milyon turist ve 30 milyar dolar turizm geliri bekliyor. Bu yıl dünyanın her yerinden Türkiye'ye ilgi artarken, Türk Lirası'nın İngiliz Sterlini karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi özellikle İngiltere'den Türkiye'ye turizm talebini önemli oranda artırdı. İngiltere'nin en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook, Antalya'nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Palma de Mallorca'yı geçtiğini bildirdi.

Avrupa'nın en büyük tur şirketlerinden TUI ve Thomas Cook Türkiye'ye seyahat eden yolcuların artışa geçtiğini duyurdu. Ryanair havayolu şirketi Bratislava ve Dublin üzerinden Türkiye seferlerinin revaçta olduğunu belirtiyor. Haziran ayı istatistiklerine göre Türkiye'yi 4 milyon 500 bin yabancı turist ziyaret etti. Yabancı turist sıralamasında başı 989 bin 983 kişi ile Rus turistler çekerken, 306 bin 647 İngiliz haziranda Türkiye'de tatil yaptı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) haziranda turist sayısında en dikkat çekici artışın yüzde 45.5 oranıyla İngiliz turist sayısında yakalandığını açıklamıştı. Son 12 ay içinde TL, İngiliz Sterlini karşısında yüzde 35'ten fazla değer kaybetti. Dün itibarıyla, Sterlin/ TL kuru 6,80'ün üzerinde işlem görüyor. Sterlin kuru dün gün içinde 6,8388 TL seviyesine geldi.

Thomas Cook'un Türkiye rezervasyonu yüzde 63 arttı

BBC'nin haberine göre İngiltere'nin en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook, 2018'de Türkiye'ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı. Şirket yetkilileri Antalya'nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Palma de Mallorca'yı geçtiğini söyledi.Thomas Cook, İngiltere'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle fiyatların düşük kaldığını belirtiyor. Anth Mooney adlı bir şirket yetkilisi, "Türkiye'de tatil için daha iyi bir zaman olamaz" dedi. İngiltere’den 2015 yılında Türkiye’ye 2 milyon 512 bin 139 turist gelmişti. 2016’da İngiltere’den gelen turist sayısı 1 milyon 711 bin 481’e düşmüştü. 2017’de ise 1 milyon 658 bin 715’e kadar gerilemişti. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl Türkiye'ye gelecek İngiliz turist sayısının 3 milyon civarında olması beklendiği tahmininde bulunmuştu.

Sterlin dünyada ise eriyor

Türk Lirası karşısındaki artışa rağmen sterlin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sürecinin yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle diğer büyük para birimlerine göre değer kaybediyor. İngiltere'nin ticari anlamda bir güvence almadan birlikten ayrılacağı endişesiyle sterlin dün euro karşısında son dokuz ayın en düşük seviyesine indi ve 89.84 pence düzeyinden satıldı. İngiliz Sterlini dolar karşısında da 1.2912 ile 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sterlinin değeri nisandan bu yana euro karşısında yüzde 3'ten fazla, ABD doları karşısında da yüzde 10'dan fazla azaldı. Yatırımcılar İngiltere'nin ikinci çeyrek ekonomik büyüme verisine göre sterline yön verecek.