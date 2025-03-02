Steve Jobs’ın papyonu 35 bin 750 dolara satıldı

Her zaman giydiği siyah boğazlı kazağı ile hafızalara kazınan ve moda konusunda sadelikten yana olan Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs'ın papyonu açık artırmada rekor fiyata satıldı.

Jobs, bu papyonu 1984 yılında Macintosh bilgisayarını tanıtırken ve bilgisayarın reklamı için yapılan fotoğraf çekimlerinde kullanmıştı. 1983 yılında Colorado'daki Uluslararası Tasarım Konferansı'nda pembe-yeşil çizgili papyonunu takan Jobs, "Bana 60 dolar ödediler, ben de papyon taktım" diyerek espri yapmıştı.

En fazla 2 bin dolara satılması bekleniyordu

Business Insider'ın haberine göre, papyonun bin ila 2 bin dolara satılacağı düşünülürken, 35 bin 750 dolara satılması şaşırtıcı oldu. Jobs'un papyonunu almak için 27 kişinin teklif verdiği öğrenildi.

Daha önce de Jobs’ın siyah boğazlı kazakları ve eski kartvizitleri açık artırmaya çıkmıştı.