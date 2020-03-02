STK'lardan İdlib'deki saldırıya ortak tepki

02 Mart 2020

ANKARA

TOBB’un ev sahipliğinde bir araya gelen işçi, işveren ve meslek örgütü sivil toplum örgütleri 81 ildeki oda ve borsalar ile TOBB Genel Merkezinde İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan saldırıyı kınadı ve Bahar Kalkanı harekatına destek verdi.

Türkiye çapında faaliyetini yürüten 30 sivil toplum örgütü (STK) Başkanları TOBB Genel Merkezinde bir araya geldi. Saat 11 itibariyle TOBB ve 81 ilde ortak bildiri okundu. TOBB’daki etkinlikte, Batman, Denizli, Edirne, Gaziantep, Hatay, Trabzon ve Van’daki bildiri okuma etkinliklerinde canlı bağlantı yapıldı.

Ankara’da bir araya gelen STK Başkanları bildiriyi okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İllerdeki sivil toplum örgütü liderleri de garnizon komutanlıklarına giderek taziye ve desteklerini bildirdiler.

“Türk milleti her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millettir”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okunan ortak bildiride, STÖ’lerin her kritik dönemde millet ve devletin yanında durduğu vurgulayarak, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıyı ortak açıklamayla kınadıklarını vurguladı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı.



Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.

Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. ”



Ortak bildiride, Bahar Kalkanı harekâtına da destek verilerek şunlar kaydedildi:



“Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak her kararın ve atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın”

Ortak bildiri okunduktan sonra 7 bölgeyi temsilen Batman, Denizli, Edirne, Gaziantep, Hatay, Trabzon ve Van illerine bağlanılarak görüşleri alındı.

CumhurbaşkanıErdoğan : Telefon üstüne telefon geliyor



STK Başkanları daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Esenboğa havalimanı kabul salonunda kabul edildi. Erdoğan, Türkiye’nin sınırları açmasının ardından Avrupa ülkelerinin soruna ilgi göstermeye başladığını belirterek, “Kapıları açarız dedik, bunlar bizi hafife aldı. Kapılar açılınca da telefon telefon üstüne geliyor. Bitti o iş. Sizler de bu yükü alacaksınız.” dedi.



Erdoğan, “Buradaki STK’lara baktığımızda milletimizin her kesimini temsil ettiğini görüyorum. Türkiye’nin en büyük gücü işte bu birliği beraberliği ve kardeşliğidir. Bizler bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere götürecek bir güç yoktur. Ülkemizi tökezletme peşinde koşanlara aradığı fırsatı vermeyeceğiz” diye konuştu.

Ortak bildiriye katılan sivil toplum örgütleri şöyle:



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB)."