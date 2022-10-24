STM, SAHA EXPO'ya katılacak

STM'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından 25-28 Ekim 2022'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yerli ve milli savunma sanayinin ana yüklenicileri ve savunma sanayinin dev firmaları ile tedarikçileri bir araya getirecek.

STM, en gelişmiş teknolojilerin sergileneceği fuara, yenilikçi ve milli ürünleriyle katılacak.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un (F-515) ana yüklenicisi olan STM, milli imkanlarla tasarladığı ve yakın zamanda üretimine başladığı küçük boyutlu denizaltısı STM500'ü SAHA EXPO'da sergileyecek. Şirket, STM500'ün yanı sıra MİLGEM İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn, Pakistan Denizde İkmal Tankeri ve CG-3100 Sahil Güvenlik Gemisi'ni katılımcıların beğenisine sunacak. STM, taktik mini İHA sistemleri alanında muharebe ortamında kendini başarıyla kanıtlamış sistemlerini fuarda sektör ile bir araya getirecek.

Türk güvenlik güçleri tarafından 4 yılı aşkın süredir sahada etkin şekilde kullanılan ve farklı coğrafyalara ihraç edilen Türkiye'nin ilk mini vurucu İHA'sı KARGU, yakın zamanda TSK’de göreve başlayan gözcü İHA sistemi TOGAN ve bu yılın sonunda TSK'nin envanterine girecek sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU, STM standına yerini alacak.

Taktik mini İHA ürünlerine bir yenisi ekleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk savunma sanayinin bağımsız üretim gücünün gösterilmesi noktasında SAHA EXPO'nun kritik bir yeri olduğunu belirtti.

Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayinde yüksek teknolojiye ve stratejik öneme sahip firmalar ve ürünlerinin SAHA EXPO'da bir araya geleceğini belirten Güleryüz, "STM olarak bizler de askeri denizcilik ve taktik mini İHA sistemleri alanındaki yenilikçi ve milli sistemlerimizi fuarda katılımcılarla buluşturacağız. Mehmetçik ve kardeş ülkeler tarafından başarıyla kullanılan milli gururumuz KARGU'nun ardından bu yıl mühimmat bırakan İHA'mız BOYGA ve gözcü İHA'mız TOGAN'ı da envantere kattık. Her biri ciddi ihracat potansiyeli taşıyan bu ürünlerimizin yanı sıra ALPAGU'muz da bu yıl göreve başlayacak. SAHA EXPO'da bu alanda çok ses getirecek yeni bir sürprizimiz de olacak." ifadelerini kullandı.