Stokçulara verilen cezalar artırılıyor

ANKARA(DÜNYA) - AK Parti stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, taşınmazların satışının noterde yapılabilmesini öngören Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin 24 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Türk Ceza Kanununun ‘Fiyatları etkileme’ başlıkla 237’nci maddesinde yer alan, işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuranlara üç aydan iki yıla kadar olan hapis cezasının alt ve üst sınırı değiştirilerek bir yıldan üç yıla kadar şeklinde artırılıyor.

📌Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi

📌Taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi

📌Fiyatları etkileme, mal/hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılması



vb içeren 24 md'lik Teklifimizi #TBMM Başkanlığı'mıza sunduk.

Hayırlı olsun.

6. #YargıPaketi — Bülent TURAN (@turanbulent) June 3, 2022

Aynı maddenin ikinci fıkrasında da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza yarısı oranında artırılacak. Diğer bir fıkrada yapılan değişikliğe göre de, fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza yine yarısı oranında artırılacak.

Stokçuya 3 yıl hapis

Kanun teklifi ilee Türk Ceza Kanunun ‘Mal veya hizmet satımından kaçınma’ başlıklı 240’ncı maddesinde yapılan değişiklikle. belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yargı paketinde, Noterlik Kanununda değişiklik yapılarak taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılabilmesine imkan sağlanıyor. Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan dolayı noterlere de sorumluluk getirilmekte.

Ayrıca hakim adaylığı kurumu kaldırılarak, hakim ve savcı yardımcılığı getiriliyor. Hakim ve savcı yardımcılığının süresi 3 yıl olarak belirleniyor. Hakim ve savcı yardımcıları görevlerinin önemli bir kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hakim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacaklar.