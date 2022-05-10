Stokçuluğun cezası artırılıyor
Adalet Bakanı Bozdağ, "Stokçulukla ilgili cezaların hem alt hem de üst sınırı artırılmaktadır" dedi.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk suçunun hapis cezasının artırılacağını açıkladı.
Bozdağ, cezaların tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını söyledi.
Mayısta TBMM'ye sunulması planlanan düzenlemeyle stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarının caydırıcılığının artmasını öngörülüyor.
Bozdağ ayrıca gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.