Stokçuluk tartışması yine alevlendi

Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerde son günlerde yaşanan fiyat artışları, stokçuluk tartışmasını yeniden alevlendirdi. “Fiyat artacak” beklentisiyle hububat alanların ürünlerini lisanslı depolarda tutması, bu depoları stokçuluk ithamıyla karşı karşıya bıraktı. Depo sahipleri ise çiftçinin bu yıl ürününü tarlada sattığını ve depolardaki ürünlerin tüccar ve sanayiciye ait olduğunu belirterek, suçlamayı reddediyor.

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