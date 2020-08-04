Stopaj indirimi ne kadar sürecek?

04 Ağustos 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni vergi indirimlerine dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlar iş yerleri için kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Düzenleme öncesinde uygulanan mevcut sistemde stopaj oranı yüzde 20 olarak uygulanırken, yeni düzenleme sonucunda bu oran yüzde 10 oldu.

Stopaj indirimi ne zaman bitecek?

Düzenlemenin ardından stopaj oranı 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanacak. öylece kesinti yapmakla yükümlü mükelleflerin gerçek kişilere, kooperatiflere, dernek ve vakıflara yapacakları kira ödemelerine yüzde 10 oranı geçerli olacak.