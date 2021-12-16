Stopaj indiriminde süre uzatıldı

ANKARA (DÜNYA)

Ekim 2020’den bu yana uygulanan TL mevduatların getirileriyle tahvil ve bonolardan elde edilen faizlere ilişkin stopaj teşviki 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu teşvikin süresinin uzatılacağını geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurmuştu.

Mart sonuna kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

Böylece üç ay daha TL mevduatta yatırım yapanlar daha az vergi kesintisi ile daha fazla faiz geliri elde etmiş olacak.