Stopaj oranlarındaki artış faiz gelirini nasıl etkileyecek? Mevduat sahiplerine kötü haber

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilmişti. Daha önce bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda yüzde 2,5 olarak uygulanan stopaj yüzde 5'e çıkarılmıştı.

Bu gelişmenin ardından bankaların mevduat faizlerini değiştirip değiştirmeyeceği ve ya da parasını vadeli mevduata yatıran vatandaşın faizden kazandığı parayı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Türk lirası mevduatta stopaj oranlarının artırılmasının ardından bankaların faizlerinde bir değişiklik yaşanmadı. Ancak bu hamleyle vatandaşın faizden elde edeceği gelirde bir azalma yaşanacak.

Örneğin düzenleme öncesi parasını 32 gün vadeyle bankaya yatıran bir kişi adına banka 100 bin lira faiz ödemesi yapıyordu.

100 bin liranın 92 bin 500 lirası mudiye, 7 bin 500 lirası ise Hazine’ye ödeniyordu. Şimdi bankaların Hazine’ye ödediği rakam 10 bin liraya yükselecekken, vatandaşın bankadan alacağı faiz ise 90 bin liraya düşecek.