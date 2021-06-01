Stopaj teşviki, bireyleri 3-6 ay arası vadeye yöneltti

Şebnem TURHAN

TL mevduata 31 Mayıs’ta sona eren stopaj desteği yeniden iki ay daha uzatıldı. Ekim 2020'de başlayan uygulama yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin TL mevduat vadelerinde en büyük değişimi 3 aydan daha uzun süreli vadeli mevduatta yaptı. Ekim 2020’de yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin TL mevduatı toplam TL mevduatlarındaki payı yüzde 3,6 iken Mart 2021’de yüzde 5,97’ye yükseldi. Böylece 5 ayda 2.39 puanlık bir yükseliş sağlanmış oldu.

Türk Lirası cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak belirlenmişti. İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme Ekim 2020’de devreye alınmış 23 Aralık 2020’de yapılan düzenleme ile 31 Mart’a kadar uzatılmıştı. Ardından 1 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı Kararı ile stopaj desteği 31 Mayıs’a kadar uygulanmaya devam edeceği duyurulmuştu. Şimdi haziran ve temmuz aylarında da uygulanacak şekilde uzatıldı.

Vadesiz TL mevduatında düşüş oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Ekim 2020'da bireylerin vadesiz TL mevduatın toplam TL mevduatına oranı yüzde 23 iken Mart 2020'de bu oran yüzde 19,8'e indi. 5 ayda vadesiz mevduatın payı 3.27 puan geriledi.

1 ay vadeli mevduatın oranı Ekim 2020'de yüzde 13,6 iken Mart 2020'de yüzde 12,8'e indi. 0.75 puanlık bir düşüş yaşandı. Gerçek kişilerin TL mevduatta en fazla tercih ettiği vade olan 1-3 ay vade ekimdeki yüzde 57,7 payından martta yüzde 57,9'a küçük bir değişim gösterdi.

TL mevduata stopaj desteğinin en fazla yaradığı vade türü ise 3-6 ay arası vadede oldu. Ekim 2020’de gerçek kişilerin toplam TL mevduatındaki payı yüzde 3,6'dan 3-6 ay arası vade Mart 2021’de yüzde 5,97 pay aldı. Yani 5 ayda 2.39 puanlık gelişme yaşandı. 6-12 ay vadenin payı da Ekim 2020’deki yüzde 0,6'dan Mart 2021’de yüzde 1,5'e çıkarken 1 yıl üzeri vadeli mevduatın payı da yüzde 1,4'ten yüzde 1,9'a yükseldi. Küçük değişimler yaşanmış olsa bile uzun vadeli mevduatlarda bir gelişme yaşanmış olması dikkat çekti.

TL fonlara da stopaj desteği de sürecek

Öte yandan stopaj desteği bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolardan sağlanan gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için de uygulanıyor. 31 Mayıs’ta bunlar uygulanan destek de sona ermişti yeni düzenleme ile haziran ve temmuz aylarında da bu teşvik uygulanmaya devam edecek.

Uygulamada vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5, vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3, vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 0, 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 5, 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 3, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 0 stopaj desteği bulunuyor.