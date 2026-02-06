Strateji değişikliği Stellantis'e pahalıya patladı: Zarar beklentileri de aştı, hisseler sert düştü

Elektrikli araç yatırımlarına odaklanan otomotiv devi Stellantis, strateji değişikliği nedeniyle 26 milyar dolarlık zarar kaydedeceğini açıkladı. Zararın yaklaşık 6,5 milyar euroluk nakit ödemeyi de içerdiği öğrenilirken, masraf analistlerin beklentisini de aştı.

Hisseler yüzde 14 düştü

Hisseleri geçtiğimiz yıl yüzde 40'ın üzerinde değer kaybeden Stellantis, zarar açıklamasının ardından da hisselerinde yüzde 14'e varan düşüş kaydetti.

Haziran ayında şirketin başına geçen CEO Antonio Filosa ise Stellantis'i yeniden yapılandırırken, elektrikli araç strajisinden vazgeçerek pazar payını artırmaya ve tarifelerin etkisini hafifletmeye odaklandı. Bu kapsamda 2022 yılında başlatılan LG Energy ile 5 milyar 3,7 milyar dolarlık batarya üretim ortaklığı da sonlandıldı.

Net zarar 21 milyar euro

Öte yandan Stellantis, 2025'in ikinci yarısı için yaklaşık 21 milyar euro net zarar öngörürken, düşük işletme marjı ve gümrük vergisi giderleriyle de karşı karşıya. Şirketin bilançosunu güçlendirmek için 5 milyar euroya kadar tahvil ihracı planladığı öğrenilirken, benzer şekilde Ford da elektrikli araç yapılanması için 19,5 milyar dolar, General Motors ise 7,6 milyar dolar zarar açıkladı.

Porsche AG ise elektrikli araç stratejisinde yaşanan sorunlar nedeniyle beklentilerini yıl içinde dört kez düşürdü.