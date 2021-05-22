Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılıklarına atama

ANKARA (DÜNYA)

Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılıklarına yapılan atamalar 22 Mayıs Cumartesi tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre Bütçe Genel Müdürü İsa Çeken, Plan ve Programlar Genel Müdürü Kutluhan Taşkın ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Rıdvan, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandılar.

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Elif Çamoğlu Ülgen merkeze alınırken, yerine Ayşegül Kandaş getirildi.

Ayrıca, Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Katip Çiçek, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Serkan Savaş, Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Hüseyin Aras atandı.