Stratejik finansman için 50 milyon TL özkaynak şartı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye dair tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, bu finansal kaynaktan yararlanmak üzere başvuru yapacak yatırımcıların, son verilen mali yıl bilançosunda yer alan özkaynak tutarının en az 50 milyon TL olması gerekiyor.

Başvuru yapacak yatırıcıların, başvuru tarihi itibarıyla Ar-Ge harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar TL olması şartında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Kâr payı desteği yok

Düzenlemeyle ayrıca, söz konusu finansman programından yararlanan yatırımcılara, söz konusu finansman kullanımlarından doğan faiz veya kâr payı ödemeleri için ilgili teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği sağlanmayacağına yönelik şarta, kâr payı desteğinin de sağlanmayacağına yönelik hüküm eklendi.

Tebliğin başvuruların değerlendirmesine yönelik maddesinde yapılan değişiklikle, ön başvuru aşamasında reddedilen veya kesin başvuru aşamasında değerlendirme sonucu yeterli puan alamayan proje sahibi firmalara, firma yapısının veya proje içeriğinin, değerlendirme kriterleri doğrultusunda geliştirilmesi ve başvuru sonucunun firmaya tebliğ edildiği tarihten itibaren en az 6 ay geçmiş olması şartıyla yeniden başvuru yapabilme imkanı getirildi.