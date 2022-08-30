Streç film ve yarı mamul poşet ithalatına gözetim önlemi

Yerli üretici, İran’dan yarı mamul olarak getirilen ürünler nedeniyle zora girmişti. Bir kısmı koruma önlemlerinin etrafından dolaşılarak yarı mamul halde yurda sokulan bir kısmı ise kayıt dışı olarak getirilen poşet, streç film gibi ürünler bobin halinde Türkiye’ye sokularak haksız rekabete yol açıyordu.

Yerli yatırımcının, üretimin ve istihdamın yara aldığına vurgu yapan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, kayıt dışı ekonomi nedeniyle devletin de vergi kaybına uğradığını kamuoyuna duyurarak önlem alınması yönünde çağrıda bulunmuştu. Yerli üreticinin, haksız rekabete yol açan soruna ilişkin çözüm talebini dile getiren Eroğlu, problemin ortadan kalkması için gümrük sınırlarında gerekli tedbirlerin alınması, gözetim uygulanması ve iç piyasadaki denetimlerin ivedilikle yapılmasını talep etmişti. Yerli üreticilerden gelen şikayetleri Ticaret Bakanlığı’na ileten PAGEV Plastik Poşet Komitesi, bu çalışmalar kapsamında İthalat Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Sanayi Bakanlığı nezdinde bilgilendirme çalışmaları yapmış ve sorunu kamu otoritesine birinci elden ileterek, çözüm önerisini sunmuştu.

Tonu 3 bin doların altı için bakanlık izni

İran’la ilgili sorunun çözülmesi kapsamında öncelikle Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrüklerle ilgili çalışma başlattı. Ardından 27 Ağustos Cumartesi günü Ticaret Bakanlığı, Resmî Gazetede yayınlanan tebliğle, yarı mamul olarak Türkiye’ye sokulan poşet ve streç film ürünlerine, 3 bin ila 5 bin dolar arasında gözetim uygulaması getirildiğini duyurdu. Yayınlanan tebliğle ile birlikte 1 tonu 3 bin ABD Doları altında yarı mamul poşet ve streç film ithalatı, Bakanlığın izni olmadan yurda sokulamayacak.

Kamu-kamuoyunun aydınlatılması ve çözüme ilişkin bilgilendirilmelerin yapılması hususunda rol alan PAGEV Plastik Poşet Komitesi, ısrarlı takiple yerli üretici için olumlu sonuca ulaşılmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Bakanlıklar tarafından alınan tedbirler sayesinde yerli üreticinin korunacağını belirten Eroğlu, ayrıca yurda kaçak veya koruma duvarlarını by-pass ederek getirilen ürünlerden alınan vergilerle, ithalatın azalıp cari açığın düşürüleceğini söyledi.

“Bu kararla çevre de korunmuş olacak”

Yerli üreticiyi haksız rekabetten koruyan Tebliğ ile getirilen gözetim, ucuz-kalitesiz plastik poşet ve streç filmlerin Türkiye’ye girişini de engellemiş oldu. 1 tonu 3 bin ABD Dolarının altında olan ürünler bundan böyle Bakanlık’tan gözetim belgesi almadan ithal edilemeyecek. Yayınlanan tebliğ ile fiyatı ancak 3 bin ABD doları üzerindeki katma değerli ve kaliteli ürünlerin ithalatına izin verilmiş olacağını söyleyen Eroğlu, “Ucuz olması sebebiyle çokça kullanılıp ortalığa atılan ürünler yerine, daha katma değerli yerli ürünlerin kullanılmasıyla, gereksiz poşet ve streç film israfının da önüne geçilerek hem ekonomik bariyer oluşturulmuş hem çevre korunmuş olacak.” şeklinde konuştu.