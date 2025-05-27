Stres testi hazırlıkları başladı: AB, banka dışı kuruluşları mercek altına alıyor!

Avrupa Birliği (AB), hedge fonlar, özel sermaye grupları ve para piyasası fonları gibi banka dışı finansal kuruluşlar için ilk kez sistem çapında bir stres testi hazırlığı yapıyor.

Financial Times’ın haberine göre, bu adım, söz konusu kuruluşların hızlı büyümesiyle oluşabilecek kırılganlıklara karşı bir önlem niteliği taşıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve diğer düzenleyici kurumlar, test kapsamında sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarını da dahil ederek potansiyel bir piyasa krizinin daha geniş finansal sistem üzerindeki etkisini değerlendirmeyi hedefliyor. Bu çalışma, İngiltere Merkez Bankası’nın geçtiğimiz yıl yaptığı benzer uygulamayı örnek alıyor.

Görüşmelere yakın kaynaklara göre, testin kapsamı ve detayları halen tartışılmakta, ancak 2025 yılı itibarıyla uygulamaya konması bekleniyor. Uzmanlar, bu girişimin sektör genelinde daha fazla denetim ve kısıtlamaya zemin hazırlayabileceği görüşünde.

2008 küresel finans krizinden bu yana, finansman sağlama süreci giderek bankaların dışına taşındı. Daha hafif düzenlemelere tabi olan özel finans kuruluşları, geleneksel bankaların yerine geçmeye başladı.

Avrupa Merkez Bankası verilerine göre, 2023 sonu itibarıyla Euro Bölgesi’nde verilen toplam 19 trilyon euroluk kredinin yaklaşık yüzde 25’i banka dışı kuruluşlar tarafından sağlandı.