Stwach'tan Trump tarifelerine göndermeli saat! 3 ve 9 rakamlarının yeri değiştirildi

İsviçreli saat üreticisi Swatch, ABD’nin İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39’luk gümrük vergilerine gönderme yapan yeni bir saat satışa sundu.

Swatch, ABD'nin ülkesine uyguladığı yüzde 39'luk gümrük vergisini, 3 ve 9 rakamlarının yerini değiştiren bir saat satarak protesto ediyor.

Şirketin web sitesindeki açıklamaya göre “WHAT IF ... TARIFFS?” adını taşıyan bu günümüz dünyasında yaşanan güncel olaylardan esinlenerek tasarlandı.

Yalnızca İsviçre'de satılıyor

Sitede, saate ilişkin bilgilendirmelerde “Kadrandaki 3 ve 9 rakamlarının yer değiştirilmesi, 39 rakamına ince bir gönderme yapıyor. Pil kapağındaki yüzde işaretiyle birlikte düşünüldüğünde, bu tasarım ABD’nin İsviçre’ye uyguladığı gümrük vergilerine atıfta bulunuyor” yazıyor.

Şirket ayrıca saatin yalnızca İsviçre'de satıldığını belirtiyor ve "umarız yalnızca sınırlı sayıda üretilen bir model olur” ifadelerine yer veriyor.

Saatin satış fiyatı ise 139 İsviçre frangı.

'Olumlu provakasyon'

Swatch sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, saatin "olumlu bir provokasyon" olduğunu ve ABD ile İsviçre arasında bir anlaşma sağlandığında markanın saatin satışını durduracağını söyledi.

Şirket ayrıca saate talebin çok yüksek olduğunu ve üretime tam gaz devam ettiklerini söyledi.

Swatch yaptığı açıklamada, "Bu konuyu unutmuş gibi görünen hükümetimizi uyandırmamız gerekiyor" dedi.