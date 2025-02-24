Su faturasında fiyatlandırma sistemi değişiyor!

Enerjide verimliliğin artırılmasına yönelik bir dizi önlem kapsamında elektrik ve su faturaları da değişiyor. Vatandaşları daha bilinçli su tüketimine yönlendirmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliği ile 31 Aralık 2024’te yürürlüğe girecek 'kirleten öder' sistemi, 31 Aralık 2026’ya ertelendi.

Suyu çok harcayanın faturası kabaracak

Su faturalarındaki yeni sistemle birlikte, su ve atık hizmetlerinde kullanım arttıkça fatura da yükselecek. Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli de tek seferde tahsil edilecek.Yeni sistemde su israfının önlenmesi ve çevresel zararları azaltmak ilk hedef olacak.

Belediyelerin geliri kullanımı sınırlandırıldı

Türkiye Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner de belediyelerin bu kapsamda elde ettiği geliri yalnızca su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini belirtti.

Sonuç olarak 2026'tan itibaren suyu çok tüketen daha fazla fatura ödeyecek. Atık su miktarı arttıkça fatura daha da kabaracak.