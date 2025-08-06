Su için açılan kuyudan doğal gaz çıktı: Büyük rezerv olabilir

Suriye'nin başkenti Şam'ın 30 kilometre doğusundaki yaklaşık 4 bin nüfuslu Akobar beldesinde geçimini tarımdan sağlayan halk, su bulmak için açılan ancak bir aydan fazladır gaz çıkan kuyunun ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir kaynak olabileceğine inanıyor.

Su için açtırdı, doğal gaz çıktı

Kuyunun açılmasına öncülük edenlerden Adnan Gadem, kuyunun belde halkına faydalı olması amacıyla açıldığını ancak beklenmedik şekilde doğal gazla karşılaştıklarını belirtti.

Gadem, "Şam kırsalında bir su kuyusu açmak için çalışmalara başladık. Ancak su yerine gaz çıktı. Bu kuyunun beldemize, vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Devletimizin bu kaynakları halkımıza ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.

"Kuyudan bir anda alev yükseldi"

Akobar Belediye Başkanı Hasan Salih İsmail de yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı beldede halkın geçimini büyük oranda tarımla sağladığını dile getirerek, "Bir hayırseverin desteğiyle açılan kuyudan su beklerken, gazın çıkması bizim için sürpriz oldu. Yaklaşık 140 metre derinlikte bir kuyu açtık. Normalde bölgemizde 70 metrede su çıkar ama bu kuyuda çıkmadı. Kuyudan bir anda alev yükseldi. Durumu hemen Enerji Bakanlığına bildirdik. Mühendisler gelip inceleme yaptı ve kuyunun yaklaşık bir ay boyunca açık kalması gerektiğini belirttiler. Şu anda bir aydan fazladır gaz çıkışı devam ediyor" diye konuştu.

Daha fazla doğal gaz rezervi olabilir

Beldede daha fazla doğal gaz rezervi olabileceğine inandıklarını ifade eden İsmail, şunları kaydetti:

"Bu keşfin köy halkına iş imkanı ve ekonomik katkı sağlamasını umut ediyoruz. Enerji Bakanlığımızın bölgeye gelerek kapsamlı çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce yine aynı bölgede su kuyusu açma çalışmaları sırasında gaz çıkmıştı ancak o dönemde devrik rejimin korkusundan durumdan kimseyi haberdar etmedik."