Su ürünleri ihracatı ilk kez 1 milyar doları aştı

Türkiye'de su ürünleri ihracatı geçen yıl ilk kez 1 milyar doları geçerken, sektör temsilcileri bu kez 2023 hedefi olan 2 milyar dolarlık ihracata odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar kategorilerinde yer alan su ürünlerinde Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor.

Su ürünlerinde 2016'da 744 milyon 561 bin dolarlık ihracat yapılırken, 2017'de 797 milyon 256 bin dolar, 2018'de 879 milyon 590 bin dolar ve 2019'da 962 milyon 233 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yıl ise söz konusu ihracat ilk kez 1 milyar doları aştı. Su ürünleri ihracatı 5 yıl öncesine kıyasla yüzde 35,5 artış göstererek, geçen yıl 1 milyar 8 milyon 944 bin dolara çıktı.

Böylece, söz konusu dönemde toplam su ürünleri ihracatı da 4 milyar 392 milyon 584 bin dolar oldu.

İthatlatta dalgalı seyir

Su ürünlerinde 5 yıllık süreçte ihracattaki artışa karşın, ithalat dalgalı bir seyir izledi. 2016'da su ürünlerinde 174 milyon 616 bin dolarlık ithalat yapılırken, sonraki yıllarda bu rakam sırayla 223 milyon 161 bin dolar, 184 milyon 809 bin dolar ve 182 milyon 114 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise su ürünlerinde ithalat son 5 yılın en düşük seviyesine gelerek 143 milyon 104 bin dolar oldu.

Bu dönemde toplam ithalat yaklaşık 750 milyon 649 bin dolar olarak hesaplandı.

İhracatta Hollanda, ithalatta Norveç ilk sırada

Geçen yıl dikkate alındığında, en yüksek ihracat 133 milyon 78 bin dolarla Hollanda'ya yapılırken bu ülkeyi, 131 milyon 889 bin dolarla Rusya, 121 milyon 454 bin dolarla İtalya ve 81 milyon 244 bin dolarla Yunanistan takip etti.

İthalat verilerine bakıldığında ise 48 milyon 334 bin dolarla Norveç ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi İzlanda ve Fas izledi.

Balık üretim alanları artıyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, Türkiye'nin en çok alabalık, çupra ve levrek ihraç ettiğini söyledi.

Avrupa'ya alabalık ihracatında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını ve kıtanın her bölgesine balık gönderildiğini belirten Özkaya, Japonya'ya da orkinos ihraç edildiğini bildirdi.

Özkaya, yetiştiricilik yoluyla yıllık yaklaşık 400 bin ton balık üretildiği bilgisini vererek, şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanlığımızın yetiştiricilikten yıllık üretim hedefi 600 bin ton. Adana, İskenderun ve Mersin'de yeni yetiştiricilik alanları ilan edildi. Bu alanlarda üretim rakamı yükselecektir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin 2023 yılında 2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı hedefi için de çalışmalarımız devam ediyor. "