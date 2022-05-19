Su ürünleri ve mermer, Muğla'nın ihracatını 1 milyar dolara taşıyacak

Ahmet USMAN

DÜNYA Gazetesi’nin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile birlikte düzenlediği Ege İhracat Buluşmaları’nın üçüncüsü Bodrum Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde Bodrum’da gerçekleştirildi. Başta turizm, su ürünleri ve mermer olmak üzere Muğla ihracatına katkı sunan sektörlerin konuşulduğu toplantıda kentin geçtiğimiz yıl 774 milyon dolar olan ihracatının bu yıl 1 milyar doları aşacağı dile getirildi.

Toplantıya; Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Başkanı Neslihan Nazlıoğlu ve Muğlalı işadamları katıldı. Toplantıda Türkiye’nin ihracat stratejisinin ne olması gerektiği, enfl asyon rakamlarının geldiği boyutun üretime etkileri, hammadde fiyatlarındaki hareketlilik, Ege Bölgesi’nin ihracatta güçlü olabileceği alanlar, pandemi sonrasında avantajlı konuma gelen Türkiye’nin bu konumunu koruyabilmesi için yapması gerekenler, Muğla’nın ihracatta sektörel zenginlik için atması gereken adımlar, ortalama ihraç fiyatını artırmak için izlenecek yol, tarımsal üretimin ve ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için hükümetçe ivedilikle atılması gereken adımlar ve dünya ekonomisinde yaşanan son gelişmeler konuşuldu.

JAK ESKİNAZİ: İŞLETME SERMAYELERİ ERİYOR

Toplantının açılış konuşmasını yapan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son dönemde artan maliyetler nedeniyle ihracatçıların işletme sermayelerinin erozyona uğradığını dile getirdi. Bu süreçte ihracatçı firmaların finansman ihtiyacının her zamandan daha fazla olduğuna dikkat çeken Eskinazi, “İhracatçının kara gün dostu Türk Eximbank, sizlere destek olmak için toplantımıza katıldı. Türkiye, 2022 için 250 milyar dolar ihracat hedefl iyor. EİB olarak bu ihracata 19 milyar dolarlık katkıda bulunma çabasındayız. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, tasarım, Ar-Ge yoğunlaştığımız konu başlıkları” diye konuştu.

Ege ile Akdeniz Bölgesi’ni birleştiren Muğla’nın turizm, tarım, madencilik ve ihracat kenti konumunda olduğunu anlatan Eskinazi, şöyle devam etti: “Muğla, 2020’de 585 milyon dolar olan ihracatını 2021’de yüzde 32’lik artışla 775 milyon dolara çıkardı. Su ürünleri sektörü 528 milyon dolarlık ihracatla Muğla’nın ihracatının yüzde 68’ini tek başına gerçekleştirdi. İkinci sıradaki sektör 106 milyon dolarla madencilik olurken, yaş meyve sebze sektörü 44 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Muğla’nın, ihracattaki artış hızı 2022’de de devam ediyor. Muğla, 2022’nin Ocak-Nisan döneminde yüzde 24’lük artışla ihracatını 220 milyon dolardan 272 milyon dolara çıkardı. Muğlalı ihracatçılarımızdan bu yıl 1 milyar dolar barajını geçmelerini bekliyoruz.”

MAHMUT KOCADON: TURİZMİN EKONOMİYE KATKISI ARTACAK

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, ilçe ekonomisinin en önemli sektörlerinin inşaat ve turizm olduğunu hatırlatarak, “Su ürünleri de iddialı olduğumuz sektörlerden” dedi. Kocadon, “197 üyemiz aynı zamanda EİB’e üye. Ev yapımı biradan, mobilyaya ihracata konu olan geniş bir ürün yelpazemiz var. Nasıl ki Denizli’de tekstil, Aydın’da makine ciddi bir ihraç kalemiyse, bir dönem Bodrum’da da yat imalatı büyük bir döviz kalemiydi. İnşallah bundan sonra da bu konuda ciddi bir atılım yaparız. Muğla’da mermer ihracatta ön planda. Su ürünleri ihracatında Türkiye’nin lideri olan Kılıç Su Ürünleri’nin üyelerimiz arasında bulunmasından gururluyuz. Gıdada ülke ihracatının yüzde 22’sini Egeli ihracatçılar karşılıyor. 2019’da turizm gelirlerinin yüzde 12’sini Egeli turizmciler yapmış. Önümüzdeki dönemde turizmin ülke ekonomisine katkısı daha da artacak” diye konuştu.

GÜLOM TİMURHAN: EXİMBANK’TAN MUĞLA’YA 254 MİLYON $'LIK DESTEK

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan da Türk bankacılık sektöründeki en büyük kredi hacmine sahip 8. banka konumunda olduklarına dikkat çekti. 2021 sonu itibariyle 22.5 milyar dolar kredi desteği ile sektördeki nakdi ihracat kredilerinin yaklaşık yüzde 50’sinin Eximbank tarafından sağlandığını hatırlatan Timurhan, şöyle devam etti:

“Pandemi kaynaklı belirsizliklerin tüm dünyada etkili olduğu bir dönemde uluslar arası sermaye piyasalarından 2021 yılında 3.3 milyar dolar fon temin ederek ihracatçılarımızın hizmetine sunduk. Aynı zamanda ülkemizin en büyük alacak sigortası kuruluşuyuz. 2021 sonu itibariyle sigortalanan ihracat alacakları tutarı 23.6 milyar dolar oldu. Böylelikle ihracata sağladığımız destek 2021’de 46.1 milyar dolara ulaştı. Bankamız desteklerinden aktif olarak yararlanan ihracatçılarımızın sayısı ise 14 bini geçti. İhracata desteğin tabana yayılması stratejimiz sonunda 2017’de bankamızın hizmetlerinden yararlanan KOBİ’lerin sayısı yüzde 60’larda iken, 2021 yılında bu oran yüzde 77’ye ulaştı. Kredi kullanımında KOBİ’lere öncelik tanıyoruz. TL kredileri ağırlıklı olarak KOBİ’lere kullandırıyoruz. KOBİ’lere daha uygun maliyetlerle kredi sağlıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ortak kurduğumuz İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin 1 Mart itibariyle faaliyete geçmesiyle, ihracatın finansmanında yeni bir dönem başladı. Bu kuruluşumuzun kefaletiyle KOBİ’lerimize azami 12 ay vadeyle kredi kullanım imkanı sunuyoruz. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile imzaladığımız protokol kapsamında ise KGF kefaletiyle ihracatçılarımıza ya da döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lere kredi kullandırmaya başladık.”

"Amacımız ihracatçımızın dünya çapındaki rekabetine destek olmak"

Muğla’nın 2021’de önceki yıllara göre yüzde 23 artışla 774 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Timurhan, “Banka olarak 2021’de Muğla ihracatına 27 milyon dolar nakdi kredi, 227 milyon dolar alacak sigortası olmak üzere toplam 254 milyon dolar destek sağladık. İhracatçılarımıza doğrudan temas etmek, onların ihtiyaçlarını yerinde görmek ve daha iyi karşılayabilmek amacıyla bu yıl faaliyete geçen Diyarbakır şubemiz ile birlikte toplam 23 şube 10 irtibat ofisi ile 33 farklı noktada hizmet sağlıyoruz. Toplam ihracatın yüzde 90’ından fazlasını gerçekleştiren illerimizi kapsayarak ihracatçılarımıza yakın teması sürdürüyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonu ve hedefi doğrultusunda bankamızın ihracatı destekleme stratejisine bir yön vermek ve çalışma sistemimizi örnek ülke modellerine benzetmek için 2020 yılında stratejik dönüşüm programı başlattık. Bu doğrultuda bankamız dijital odaklı bir yaklaşımın süreçlerini yazılımlaştırıp hızlandırırken, ihracatçılara şube bağımlılığı olmadan hizmet sunabilir bir yapıya kavuşmak için yeni bir web sitesini ve mobil şubesini 2021’de hizmete aldı. Amacımız Türk Eximbank’ın imkanlarını çok daha fazla ihracatçımıza ulaştırarak onların dünya çapındaki rekabetine destek olmak. Ülkemizin 2021 yılı ihracat rekoru ile gurur duyuyoruz. 2022 ihracat hedefimiz olan 250 milyar dolara ulaşmak için tüm gücümüzle desteğimize devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Muğla'nın şampiyonları ödüllendirildi

Toplantı sırasında Muğla’da 2021’de en fazla ihracat yapan ve kentin ihracatının 555 milyon dolarlık kısmını gerçekleştiren 5 firma, Muğla İhracatının Yıldızları olarak ödüllendirildi. 2021’de Muğla’da ihracatın şampiyonu su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye birinciliğini uzun yıllardır sürdüren Kılıç Holding şirketlerinden KLC Gıda olurken, onu sırasıyla Gümüşdoğa Su Ürünleri, Noordzee Su Ürünleri, Ermaş Madencilik ve Mikroman Maden takip etti.

"Veri edinmede yaşanan sıkıntı planlamayı engelliyor"

Panelin soru-cevap bölümüne katılan Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, kamuoyunda mermercilerin katma değersiz ihracat yaptığı yönünde yanlış bir bilgi bulunduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin mermer ve doğaltaş ihracatının 2.2 milyar dolara ulaştığını, bunun sadece yüzde 64’lük kısmının işlenmiş ürünlerden oluştuğunu, Muğla’da bu rakamın yüzde 90’lara çıktığını anlattı. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, bölgenin tarım ürünleri konusunda çok güçlü olduğunu ama tanıtım konusunda eksiklikler yaşandığını belirtirken, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ilin son 3 yıldır su ürünleri ve yaş meyve-sebze ihracatında rekor kırdığını anlattı. Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, ekonomiyle ilgili veri edinmede yaşanan sıkıntının planlama yapmayı da engellediğini vurgularken. Bodrum Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Altınsoy, transit ihracatçıların devlet desteklerinden yararlandırılması gerektiğini dile getirdi.