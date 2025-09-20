Su ürünlerinde planlı üretim 16 türe çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için yürütülen planlı üretim uygulamasının kapsamını genişletti.

16 tür planlı üretim kapsamında

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “mavi vatan”ın bereketini korumak amacıyla planlı üretim modelinin güçlendirildiği belirtildi.

Daha önce 11 türde uygulanan üretim planlamasına 5 tür daha eklendi. Böylece toplam 16 tür planlı üretim kapsamına alındı.

Açıklamada, “Planlı üretim modeli ile kaynaklarımızı koruyarak güçlü bir balıkçılık vizyonu ortaya koyuyoruz” denildi.

Kapsama alınan türler

Planlı üretime dahil edilen türlerin listesi şöyle:

Avcılıkta: Mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, inci kefali, tıbbi sülük, beyaz kum midyesi, yılan balığı, hamsi, kalkan, kılıç, tulina ve kerevit

Yetiştiricilikte: Alabalık, levrek, çipura, Türk somonu ve Akdeniz midyesi

Üretimin yüzde 80’i planlı hale geldi

Bakanlık açıklamasında, su ürünleri üretiminin yüzde 80’inden fazlasının artık planlı üretim kapsamına girdiği vurgulandı. Bu uygulamanın, hem biyolojik çeşitliliği korumayı hem de balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediği ifade edildi.