Su uyur, AI ajanı uyumaz
Uzaktan çalışma ve gig ekonomisinin bir sonucu olarak doğan Pofft AI girişimi, freelancer, hazır hizmet mağazası ve AI agent pazaryerini tek platformda buluşturuyor. Uzmanların yapay zekâyla aynı anda daha fazla müşteriye hizmet vermesini sağlayan girişim, Türkiye’den dünyaya açılarak yeni gelir kapıları ve KOBİ’lere erişilebilir uzmanlık sunmayı hedefliyor.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Yapay zekâ yalnızca şirketlerin iş yapış biçimlerini değil, serbest çalışma ekonomisini de kökten dönüştürüyor. Türkiye’de geliştirilen pofft AI (Planet of Future Talent) platformu, klasik freelancer pazar yerlerinin ötesine geçerek proje yönetimi, hazır hizmet mağazası ve yapay zekâ ajan pazaryerini tek çatı altında buluşturuyor. Platform, uzmanların bilgi birikimini AI agent’lara aktararak aynı anda çok daha fazla müşteriye hizmet verebilmesini hedefliyor. Biri fintek, diğeri medya ve reklam alanında deneyimli kurucular Aslı Caner ve Nagihan Güneş Okman, Pofft AI’ın doğuş hikâyesini DÜNYA Gazetesi’ne anlattı. Aslı Caner, platformu pandemi sonrası hızlanan uzaktan çalışma kültürü ve büyüyen gig ekonomisini temel alarak yaklaşık 4 yıl önce geliştirdiklerini belirterek, “Bugün binin üzerinde freelancer ile 80’i aşkın şirketi aynı ekosistemde buluşturuyoruz. Platform üç temel modülden oluşuyor. İlk bölümde şirketler dönemsel projelerini yayınlıyor, uygun uzmanlarla dijital ortamda sözleşme yapıyor ve ödeme, iş teslim edilene kadar güvenli şekilde sistemde bloke ediliyor. Böylece hem freelancer hem de işveren açısından güvenli bir çalışma modeli oluşturuluyor. İkinci bölüm ise ‘hazır hizmet mağazası’ olarak çalışıyor. Freelancerlar belirli hizmet paketlerini doğrudan satışa sunabiliyor. Böylece proje pazarlıkları ortadan kalkıyor. Platformun en yeni modülü ise nisan ayında devreye alınan ‘AI Agent Marketplace’ oldu. Bu bölümde uzmanlar kendi bilgi ve deneyimlerini yapay zekâ ajanlarına aktararak dijital çalışma arkadaşları oluşturuyor” dedi.
AI tek başına değil, insanla birlikte değer üretiyor
Platformun temel yaklaşımının “AI + İnsan = Yeni Üretim Ekonomisi” anlayışına dayandığını kaydeden Aslı Caner, bu modele göre yapay zekâ hız, analiz ve ölçeklenebilirlik sağlarken, uzmanlık, yaratıcılık ve doğrulama süreçlerinde insan faktörü kritik önemini koruyor. Aslı Caner, yapay zekânın doğru yönlendirilmediğinde hatalı veya güvenilir olmayan içerikler üretebildiğine dikkati çekerek, bu nedenle AI’nın mutlaka alan uzmanlarının bilgi birikimiyle beslenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Freelancer uyurken bile çalışabilecek
Nagihan Güneş Okman ise platformun en dikkat çekici özelliğine ilişkin bilgiler paylaşarak, şunları söyledi: “Bu modülde AI agent’ları uzman adına sürekli çalışabiliyor. Örneğin geçmişte aynı anda en fazla üç markaya hizmet verebilen bir SEO uzmanı, kendi bilgi birikimiyle eğitilmiş AI agent sayesinde aynı anda 10 hatta daha fazla markaya hizmet verebiliyor. Yapay zekâ analizleri hazırlıyor, ilk çıktıları oluşturuyor, uzman ise son kontrolü yaparak hizmeti tamamlıyor. Bu model hem hizmet üretim süresini kısaltıyor hem de freelancerların daha düşük maliyetle daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlıyor.”
Platform ilk etapta içerik üreticileri, tasarımcılar ve yazılım geliştiriciler tarafından yoğun ilgi görse de sistem yalnızca yaratıcı sektörlerle sınırlı değil. Avukatlar, finans uzmanları, proje yöneticileri, danışmanlar ve farklı disiplinlerden profesyoneller de kendi uzmanlıklarını dijital hizmete dönüştürebiliyor.
KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandıracak
Aslı Caner, platformun önemli hedef kitlesini KOBİ’lerin oluşturduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar bütçe nedeniyle profesyonel içerik üretimi, SEO, tasarım veya pazarlama danışmanlığı alamayan işletmeler, AI destekli uzmanlarla daha uygun maliyetle çalışabilecek. Böylece hem KOBİ’lerin rekabet gücü artacak hem de uzmanlık hizmetlerine erişimin demokratikleşecek” diye konuştu.
Z kuşağının beklentilerine yanıt veren model
Platformun yalnızca teknolojik değil sosyal bir dönüşüm de sunduğunu aktaran Aslı Caner, şöyle konuştu: “Özellikle kadınlar, büyük şehirlerde ulaşım sorunu yaşayan çalışanlar ve bağımsız çalışmayı tercih eden Z kuşağı için esnek, güvenli ve lokasyondan bağımsız bir gelir modeli ortaya koyuyoruz.
İş dünyasında başarı, yapay zekâyı insan uzmanlığıyla birlikte kullanabilen profesyonellerin olacak. AI’ın insanın yerini alması değil, insanın üretim kapasitesini katlayarak yeni bir ekonomi oluşturacağını öngörüyoruz. Bu nedenle platformumuzu ‘geleceğin yetenek gezegeni’ olarak konumlandırıyoruz.”
Yurt dışından gelen işlerde komisyon alınmayacak
Nagihan Güneş Okman, eylül ayında yatırım turuna çıkmayı planladıklarını dile getirerek, “Bugüne kadar platformun tüm geliştirme süreci öz kaynaklarla finanse ettik. Orta vadeli hedeflerimiz arasında MENA ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’nın belirli pazarlarına açılmak bulunuyor. Bu süreçte yurt dışından gelen projelerde freelancerlardan komisyon almamayı planlıyoruz. Böylece Türkiye’deki uzmanların uluslararası müşterilere daha kolay ulaşmasını ve ülkeye döviz kazandırılmasına katkı sunmayı hedefleniyoruz” ifadelerini kullandı.