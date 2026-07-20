Su uyur, AI ajanı uyumaz

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Yapay zekâ yalnız­ca şirketlerin iş ya­pış biçimlerini değil, serbest çalışma ekonomisi­ni de kökten dönüştürüyor. Türkiye’de geliştirilen pofft AI (Planet of Future Talent) platformu, klasik freelan­cer pazar yerlerinin ötesine geçerek proje yönetimi, ha­zır hizmet mağazası ve yapay zekâ ajan pazaryerini tek ça­tı altında buluşturuyor. Plat­form, uzmanların bilgi biri­kimini AI agent’lara aktara­rak aynı anda çok daha fazla müşteriye hizmet verebilme­sini hedefliyor. Biri fintek, di­ğeri medya ve reklam alanın­da deneyimli kurucular Aslı Caner ve Nagihan Güneş Ok­man, Pofft AI’ın doğuş hikâ­yesini DÜNYA Gazetesi’ne anlattı. Aslı Caner, platfor­mu pandemi sonrası hızla­nan uzaktan çalışma kültü­rü ve büyüyen gig ekonomi­sini temel alarak yaklaşık 4 yıl önce geliştirdiklerini be­lirterek, “Bugün binin üze­rinde freelancer ile 80’i aşkın şirketi aynı ekosistemde bu­luşturuyoruz. Platform üç te­mel modülden oluşuyor. İlk bölümde şirketler dönemsel projelerini yayınlıyor, uygun uzmanlarla dijital ortamda sözleşme yapıyor ve ödeme, iş teslim edilene kadar gü­venli şekilde sistemde blo­ke ediliyor. Böylece hem fre­elancer hem de işveren açı­sından güvenli bir çalışma modeli oluşturuluyor. İkinci bölüm ise ‘hazır hizmet ma­ğazası’ olarak çalışıyor. Fre­elancerlar belirli hizmet pa­ketlerini doğrudan satışa sunabiliyor. Böylece proje pazarlıkları ortadan kalkı­yor. Platformun en yeni mo­dülü ise nisan ayında devreye alınan ‘AI Agent Marketpla­ce’ oldu. Bu bölümde uzman­lar kendi bilgi ve deneyim­lerini yapay zekâ ajanlarına aktararak dijital çalışma ar­kadaşları oluşturuyor” dedi.

AI tek başına değil, insanla birlikte değer üretiyor

Platformun temel yaklaşı­mının “AI + İnsan = Yeni Üre­tim Ekonomisi” anlayışına dayandığını kaydeden Aslı Caner, bu modele göre yapay zekâ hız, analiz ve ölçeklene­bilirlik sağlarken, uzmanlık, yaratıcılık ve doğrulama sü­reçlerinde insan faktörü kri­tik önemini koruyor. Aslı Ca­ner, yapay zekânın doğru yön­lendirilmediğinde hatalı veya güvenilir olmayan içerikler üretebildiğine dikkati çeke­rek, bu nedenle AI’nın mutla­ka alan uzmanlarının bilgi bi­rikimiyle beslenmesi gerekti­ğine vurgu yaptı.

Freelancer uyurken bile çalışabilecek

Nagihan Güneş Okman ise platformun en dikkat çekici özelliğine ilişkin bilgiler pay­laşarak, şunları söyledi: “Bu modülde AI agent’ları uzman adına sürekli çalışabiliyor. Örneğin geçmişte aynı anda en fazla üç markaya hizmet verebilen bir SEO uzmanı, kendi bilgi birikimiyle eğitil­miş AI agent sayesinde aynı anda 10 hatta daha fazla mar­kaya hizmet verebiliyor. Ya­pay zekâ analizleri hazırlıyor, ilk çıktıları oluşturuyor, uz­man ise son kontrolü yaparak hizmeti tamamlıyor. Bu mo­del hem hizmet üretim süre­sini kısaltıyor hem de freelan­cerların daha düşük maliyetle daha fazla müşteriye ulaşma­sını sağlıyor.”

Platform ilk etapta içerik üreticileri, tasarımcılar ve ya­zılım geliştiriciler tarafından yoğun ilgi görse de sistem yal­nızca yaratıcı sektörlerle sı­nırlı değil. Avukatlar, finans uzmanları, proje yöneticileri, danışmanlar ve farklı disip­linlerden profesyoneller de kendi uzmanlıklarını dijital hizmete dönüştürebiliyor.

KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandıracak

Aslı Caner, platformun önemli hedef kitlesini KO­Bİ’lerin oluşturduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar bütçe nedeniyle profesyonel içerik üretimi, SEO, tasarım veya pazarlama danışmanlığı ala­mayan işletmeler, AI destekli uzmanlarla daha uygun ma­liyetle çalışabilecek. Böylece hem KOBİ’lerin rekabet gücü artacak hem de uzmanlık hiz­metlerine erişimin demokra­tikleşecek” diye konuştu.

Z kuşağının beklentilerine yanıt veren model

Platformun yalnızca teknolojik değil sosyal bir dönüşüm de sunduğunu aktaran Aslı Caner, şöyle konuştu: “Özellikle kadınlar, büyük şehirlerde ulaşım sorunu yaşayan çalışanlar ve bağımsız çalışmayı tercih eden Z kuşağı için esnek, güvenli ve lokasyondan bağımsız bir gelir modeli ortaya koyuyoruz.

İş dünyasında başarı, yapay zekâyı insan uzmanlığıyla birlikte kullanabilen profesyonellerin olacak. AI’ın insanın yerini alması değil, insanın üretim kapasitesini katlayarak yeni bir ekonomi oluşturacağını öngörüyoruz. Bu nedenle platformumuzu ‘geleceğin yetenek gezegeni’ olarak konumlandırıyoruz.”

Yurt dışından gelen işlerde komisyon alınmayacak

Nagihan Güneş Okman, eylül ayında yatırım turuna çıkmayı planladıklarını dile getirerek, “Bugüne kadar platformun tüm geliştirme süreci öz kaynaklarla finanse ettik. Orta vadeli hedeflerimiz arasında MENA ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’nın belirli pazarlarına açılmak bulunuyor. Bu süreçte yurt dışından gelen projelerde freelancerlardan komisyon almamayı planlıyoruz. Böylece Türkiye’deki uzmanların uluslararası müşterilere daha kolay ulaşmasını ve ülkeye döviz kazandırılmasına katkı sunmayı hedefleniyoruz” ifadelerini kullandı.