Su ve gıda arzı güvenliğine yönelik çalışmalar yarın DSİ'de masaya yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu toplantının yarın DSİ Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı Salonu'nda yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, küresel iklim değişikliğine karşı Türkiye'de, sürdürülebilir su yönetimi için su kaynaklarının kalitesi ve miktarının korunması, iyileştirilmesi, kullanma dengesinin sağlanması, havza esaslı planlanmasıyla yönetilmesi, kuraklık, sel ve taşkınların neden olduğu zararların önlenmesi için gerekli yatırımların gerçekleştirilmesinin hayati olduğu belirtildi.

Su yönetiminin yol haritası ortaya konulacak

Bu nedenle su yönetimi alanında ihtiyaç duyulan hukuki, idari ve teknik düzenlemelerin yapılması doğrultusunda koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması için suyla ilgili yetki ve sorumluluğu olan bütün paydaşların birlikte hareket etmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su politikalarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması, havza ölçekli yönetim planları ile içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının uygulanmasının sağlanması, su tahsisinde arz talep dengesinin, suyun etkin yönetiminin ve verimli kullanımının temini için üst düzeyde koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Başta İspanya olmak üzere AB üyesi birçok ülkede su yönetimi konusunda karar alma mekanizmaları üst düzeyli kurullar eliyle yürütülmektedir. Bu anlayışın ülkemizde de hayata etkin bir şekilde geçirilmesi amaçlanmaktadır."

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile su yönetimi konusunda görev, yetki ve sorumluluğu olan kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan "Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu"nun gündeminin yoğun olduğunun altı çizildi.

Toplantıda, küresel sorunların başında gelen su ve gıda arzı güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar masaya yatırılacağı belirtilen açıklamada, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi göz önüne alınarak hazırlanan nüfus ile su projeksiyonlarının değerlendirileceği, sürdürülebilir su ve gıda arzının sağlanması için yapılması gerekenlerin ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, toplantıyla, Türkiye için her geçen gün daha da stratejik hale gelen su kaynaklarının etkin bir koordinasyonla yönetilmesi ve planlanması konularında önemli kararlar alınacağı, su yönetiminin yol haritasının ortaya konulacağı aktarıldı.