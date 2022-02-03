Şubat ayı kira zam oranı belli oldu

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 11,10, yıllık bazda yüzde 48,69 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,58'lik artış gerçekleşti.

Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre şubat ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 22,58 olacak.

Böylece vatandaşın, 1000 liralık kirası zam yapılması durumunda 1.225,8 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2.451,6 liraya yükselecek.