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Şubat ayında 671 projeye 12.6 milyar liralık teşvik belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020 yılı Şubat ayında 671 proje için 12 milyar 640 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Şubat ayında 671 projeye 12.6 milyar liralık teşvik belgesi
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Hüseyin GÖKÇE- ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020 yılı Şubat ayında 671 proje için 12 milyar 640 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlediğini açıkladı. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 362 milyon 892 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacak ve 22 bin 71 kişilik istihdam sağlanacak.
Şubat ayında en yüksek yatırım öngören proje 402 milyon 600 bin lira ile Kastamonu Entegre’den geldi. Şirket, Samsun’daki mevcut yonga üretimi fabrikasına tevsi yatırımı gerçekleştirecek.

Sama İplik Kahramanmaraş’ta iplik üretimi için 348 milyon liralık teşvik belgesi alırken, Biosun firması İzmir’de geri kazanım tesisi kurulumu için 317 milyon 750 bin liralık, Petlas da Kırşehir’deki lastik üretim tesisi için 306 milyon liralık teşvik belgesi aldı.

Firma                              Yatırım yeri           Yatırım                  Yatırım tutarı

Kastamonu Entegre         Samsun                 Yonga levha          402.600

Sama Tekstil                   Kahramanmaraş    İplik                      348.381

Biosun                            İzmir                     Geri kazanım         317.750

Petlas                              Kırşehir                 Lastik                    306.055

Uzunlar                           Tekirdağ                İplik                      253.275

Alperteks                        Uşak                      Dokuma                199.742

Sima                                Kocaeli                  Savunma sanayi    169.739

Prem Çorap                     İstanbul                 Çorap                    153.700

Larende                           Konya                   Hastane                 142.826

Eti Maden                       Balıkesir                Alkali metal           140.700

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