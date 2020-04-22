Şubat ayında 671 projeye 12.6 milyar liralık teşvik belgesi

22 Nisan 2020

Hüseyin GÖKÇE- ANKARA



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020 yılı Şubat ayında 671 proje için 12 milyar 640 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlediğini açıkladı. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 362 milyon 892 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacak ve 22 bin 71 kişilik istihdam sağlanacak.

Şubat ayında en yüksek yatırım öngören proje 402 milyon 600 bin lira ile Kastamonu Entegre’den geldi. Şirket, Samsun’daki mevcut yonga üretimi fabrikasına tevsi yatırımı gerçekleştirecek.



Sama İplik Kahramanmaraş’ta iplik üretimi için 348 milyon liralık teşvik belgesi alırken, Biosun firması İzmir’de geri kazanım tesisi kurulumu için 317 milyon 750 bin liralık, Petlas da Kırşehir’deki lastik üretim tesisi için 306 milyon liralık teşvik belgesi aldı.

Firma Yatırım yeri Yatırım Yatırım tutarı

Kastamonu Entegre Samsun Yonga levha 402.600

Sama Tekstil Kahramanmaraş İplik 348.381

Biosun İzmir Geri kazanım 317.750

Petlas Kırşehir Lastik 306.055

Uzunlar Tekirdağ İplik 253.275

Alperteks Uşak Dokuma 199.742

Sima Kocaeli Savunma sanayi 169.739

Prem Çorap İstanbul Çorap 153.700

Larende Konya Hastane 142.826

Eti Maden Balıkesir Alkali metal 140.700