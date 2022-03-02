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Şubatta 242 üründen 116’sının perakende fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 üründen 116'sının perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü. 91 ürünün fiyatı ise değişmedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2022 yılı Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116'sının perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 91 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Şubat ayında yaş, kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan karnabahar fiyatı yüzde 106,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 81,36 ile kabak, yüzde 54,40 ile domates, yüzde 51,02 ile kıvırcık salata, yüzde 50,66 ile maydanoz ve yüzde 47,98 ile salatalık olarak sıralandı.

Battaniye fiyatı yüzde 13,63 ucuzladı

2022 Şubat ayında ev eşyası harcamaları grubunda yer alan battaniye fiyatı yüzde 13,63 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 12,75 ile çarşaf, yüzde 8,97 ile yorgan, giyim harcamaları grubundan yüzde 5,13 ile ceket-çocuk, gıda harcamaları grubundan yüzde 3,89 ile süt olarak açıklandı.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle: 

2022 ŞUBAT

  
   

Mevsimsel Tarım Ürünleri

Aylık Yüzde Değişim (%)

Karnabahar

106,86

Kıvırcık Salata

51,02

Maydanoz

50,66

Ispanak

37,08

Yeşil Soğan

33,98

Turp

31,78

Limon

28,81

Havuç

25,88

Lahana

25,83

Mandalina

17,89

Pırasa

16,6
   

Mevsim Dışı Tarım Ürünleri

Aylık Yüzde Değişim (%)

Kabak

81,36

Domates

54,4

Salatalık

47,98

Sivri Biber

37,52
   

İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler

Aylık Yüzde Değişim (%)

İlaçlar

37,2

Mektup Gönderim Ücreti

25

Çelik Mutfak Eşyası

24,78

Çikolata

22,12

Benzin

19,27

Bisküvi

18,39

Ekmek

16,97

Tıraş Bıçağı

16,15

Battaniye

-13,63

Çarşaf

-12,75

Yorgan

-8,97

Ceket-Çocuk

-5,13

Süt

-3,89

Süveter-Çocuk

-3,49

Manto

-3,36

Elbise-Kadın

-3,22

Kahve

-3,14

 