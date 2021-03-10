Şubatta 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Dahilde işleme rejimi kapsamında 2021 yılı Şubat ayında 485 firma için izin belgesi düzenlendi.
AA
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Ticaret Bakanlığı'nın 2021 yılı Şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 8 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı. Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 8 oldu.