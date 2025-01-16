Şubatta elektrik faturasını görünce şoke olmayın! 2 katına çıkacak, çünkü...

Türkiye’de devlet elektrik faturalarına yaklaşık olarak yüzde 60 destek sağlıyor.

Ortalama elektrik tüketimi 200 kilowatt/saat. 207 kuruşluk bedel üzerinden hesaplandığında bu kullanım için 415 liralık bir fatura ortaya çıkıyor. Bu faturanın da yüzde 60’ı devlet tarafından karşılanıyor.

Daha somut bir örnek vermek gerekirse 1000 liralık bir faturanın 600 lirasını devlet ödüyor.

Devlet elektrik tüketimi çok yüksek olan ve faturası 5 bin lira olan bir vatandaşa da destek veriyordu. 5 bin liralık faturanın yaklaşık 3 bin lirası devlet desteği oluyordu.

Yüksek faturaya sübvansiyon yok

İşte bu durum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararıyla değişti. 16 Kasım 2024’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan abonelere sübvansiyon sağlanmayacak.

Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi.

Faturalar ne kadar artacak?

EPDK’nın bu kararı 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlükte… Yani bu kararın vatandaşın faturasına yansıyacağı ay şubat olacak.

Türkiye’de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Sübvansiyon desteğinin kaldırılmasından etkilenecek mesken abonesi sayısı ise 1,2 milyon. Ticarethaneler de dahil edildiğinde yaklaşık 2 milyon kişinin faturalarında ciddi artış yaşanması bekleniyor.

Aylık 471 kilovatsaat, yani 1050 liralık bir tüketim yapan bir meskende faturaya gerçek maliyet yansıtılacak. Uzmanlar takribi 1.2 milyon mesken abonenin şubat faturasının yaklaşık olarak iki kat yüksek geleceğini ifade ediyor.