Şubatta yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 186,52 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre, 2022 yılı Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 oranında bir artış göstererek 1 milyon 541 bin 393 oldu. Bunların bin 642’si (yüzde 0,11) günü birlikçi ziyaretçilerden oluştu.

Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller ise, sırasıyla İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Şırnak oldu. İstanbul yüzde 62,05 (956.482) ile ilk sırada yer alırken, İstanbul’u yüzde 11,79 (181.665) ile Edirne, yüzde 8,56 (131.960) ile Antalya, yüzde 3,12 (48.018) ile Artvin ve yüzde 2,56 (39.52) ile Şırnak takip etti.

Ocak-Şubat döneminde yüzde 169 arttı

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169,44 artışla 2 milyon 823 bin 59 oldu. Söz konusu yabancı ziyaretçinin 3 bin 831’i (yüzde 0,14) günübirlikçi.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında İstanbul yüzde 61,92 (1.748.060) ilk sırada yer aldı. İstanbul’u yüzde 11,68 (329.681) ile Edirne, yüzde 8,85 (249.761) ile Antalya, yüzde 3,05 (86.242) ile Artvin ve yüzde 2,50 (70.473) ile Şırnak takip etti.