Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinde yükümlü kuruluşların listesi genişletildi

ANKARA(DÜNYA)



Resmi Gazete’de yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlandı.



Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak oluşturulacak tedbirleri uygulamak üzere belirlenen ‘yükümlü kuruluşlar’ listesi genişletildi.



Listeye, kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler, finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, portföy yönetim şirketleri, kıymetli madenler aracı kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları dahil edildi.



Bu listede daha önce bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri ile PTT yer alıyordu.



Öte yandan, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin esasları düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklik de Resmi Gazete’de yayınlandı.