Suçlular, suç gelirinden mahrum bırakılacak

Mehmet KAYA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) FATF tavsiyeleri doğrultusunda “Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)” oluşturdu.

Belgenin eylem planı kısmı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir genelge yayımlayarak suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasının, suçla mücadelenin en önemli unsurlarından olduğunu belirtti. Genelgede ilgili kurumlara stratejinin uygulanması için gerekli her türlü işlemi yapma talimatı verildi.

Belgenin yayımlanan eylem planı kısmında aklama ve terör finansmanı soruşturmalarında farklı kurumların katılımıyla uzmanlaşmış soruşturma ekipleri oluşturulacak. Yerli ve uluslararası istatistiklerden yararlanılarak tehditler belirlenecek. Kurumların farkındalığı artırılacak. Hizmet içi soruşturma rehberi hazırlanacak ve risk analizlerine göre güncellenecek. Yargı görevlilerinin aklama ve terör finansmanı davalarındaki performans kriterleri değiştirilecek. Kolluk kuvvetlerinin uzmanlaşması geliştirilecek. Mal ve gelirlere el koyma uygulamalarının istatistiki ve bilgi olarak izlenmesi kapasitesi artırılacak.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylem Planı ve strateji belgesine yönelik yayımladığı genelgede, uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerine işaret ederek, 1991 yılından itibaren Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumunun söz konusu olduğunu ve 2019’daki FATF gözden geçirmede tavsiyeler verildiğini belirtti. Eylem planında da bu tavsiyeler doğrultusunda eylemlerin tasarlandığı vurgulandı.

Genelgede 2016’da MASAK koordinasyonunda Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmalarının katılımcı kuruluşların sayısı artırılarak uygulanacağını belirten Erdoğan, “Stratejik plan kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Strateji Belgesinin uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim” talimatını verdi.

Strateji belgesinde belirlenen amaçlar ve hedefler

Stratejik Amaç 1: Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin Adli ve İdari Süreçlerin Etkili Bir Şekilde Yürütülmesi.

Hedef 1: Örgütlü veya profesyonel olarak işlenen, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da dâhil tüzel kişilerin suistimali bulunan ve birden fazla kurumun ihtisas alanına giren aklama ve terörizmin finansmanı vakalarında ihtisaslaşmış soruşturma ekiplerinin oluşturulması.

Hedef 2: Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımı yapılması

Hedef 3: Aklama ve terörizmin finansmanı suçuyla ilgili adli merciler, kolluk birimleri, MASAK ve denetim elemanlarının kurumlarının farkındalığının artırılması.

Hedef 4: Düzenli istatistiki veri temini ve altyapısının geliştirilmesi.

Stratejik Amaç 2: Aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede ulusal risk değerlendirmesinin güncelliğinin temin edilmesi

Hedef 1: Ulusal Risk Değerlendirmesinin güncellenmesi için Tehdit ve Kırılganlık Çalışma Gruplarının kurulması

Hedef 2: Tehdit ve Kırılganlık Çalışma Gruplarının istatistik verileri analiz etmesi.

Stratejik Amaç 3: Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçlarına İlişkin Mali Boyutu İçeren Adli ve İdari Süreçlerin Ulusal Risk Değerlendirme Sonuçları Ekseninde Önceliklendirilmesi

Hedef 1: Analiz sonucu yüksek riskli olarak belirlenen tehditlerin analiziyle eş zamanlı olarak soruşturmaya alınması.

Hedef 2: Adli süreçlerin daha etkili yürütülmesi için mevcut performans kriterlerinin gözden geçirilmesi

Stratejik Amaç 4: Suç kaynaklı malvarlığına el konulması ve diğer tedbirlerin etkin şekilde uygulanması.

Hedef 1: Ülke riskiyle uyumlu el koyma ve müsadere uygulanması.

Hedef 2: Kazanç Müsaderesi Tedbirinin Etkinliğinin artırılması.

Hedef 3: Elkoyma ve müsadereye ilişkin sistemin entegre hale getirilmesi, Hazine içinde takibi.

Stratejik Amaç 5: Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kapsamında Hedeflenen Mali Yaptırımların Etkili Bir Şekilde Kullanılmasını Sağlayacak Çalışmalar Yapılacaktır

Hedef 1: Malvarlığı dondurmanın etkinleşmesi için kurumlar arası koordinasyon.

Hedef 2: Malvarlığı dondurulanlar hakkında Adalet Bakanlığı, Kolluk Birimleri, MASAK, MİT ve Dışişleri Bakanlığının periyodik toplantı yapması ve yıllık raporlanması.

Hedef 3: Malvarlığı dondurulanların istatistiki bilgilerin hazırlanması ve bunlara ilişkin yürütülen hukuki süreçlerin takibi.