Suistimaller arttı, Maliye 'kesme altın'a el attı: Satışına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenecek

Son dönemde yatırım amaçlı alınan ve giderek popülerleşen "kesme altın" olarak da bilinen çekme altına ilişkin standartlar yeniden belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, alım satımında bir standardın bulunmaması nedeniyle suiistimale açık hale gelen satışlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamlandığı öğrenildi.

'İlave adımlar atılacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söyledi.

Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

"Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."

'Ucuz altın diye bir şey yok'

Kuyumcular da son günlerde vatandaşlar tarafından sık tercih edilen ‘kesme altın’ ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Bu tür altınların üzerinde barkot ya da seri numarası olmadığı için dolandırıcılık olaylarının çok yaşandığını belirten kuyumcu Çağrı Yılmaz, “Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir” dedi.