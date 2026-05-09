Sukuk ihracında yatırımcıların yüzde 60’ı Körfez’den 

Hamide HANGÜL

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın, Yenilikçi Yatırım zirvesinde yaptığı konuşmada, önemli birçok iktisatçının, finansal sistemin varlığa dayalı olması gerektiğini dile getirdiğini belirterek, “Yani kast ettikleri, finansla reel ekonominin bu kadar ayrışmaması gerekiyor.

O küresel finansallaşma dediğimiz şey, hakikaten finansla reel ekonominin bağını kopardı” dedi. Katılım finansı, sadece yastık altındaki tasarrufları finansal sisteme kazandırma aracı olarak görmemek gerektiğini söyleyen Akın, “Ekonomik, sosyal kalkınmayı daha fazla desteklemesi, reel ekonomik aktivite ile daha uyumlu bir finansal yapının oluşmasında önemli katkısı sağlayacak bir alan olarak görüyoruz” diye konuştu.

Uluslararası yatırım danışmanı David Haine, Türkiye’de bireysel yatırımcıların elindeki yaklaşık 524 milyar dolarlık tasarruf büyüklüğüne işaret ederek, bu birikimin ekonomiye daha aktif şekilde kazandırılmasının önemli bir potansiyel oluşturabileceğini söyledi. Haine, şöyle devam etti: “Türkiye’de çok büyük bir tasarruf birikimi var. Yaklaşık 524 milyar dolarlık bir tasarruftan bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir rakam. Bireysel yatırımcıların bu parayla bir şey yapması gerekiyor çünkü bugün bu para, başta enflasyon olmak üzere birçok sebeple her gün değer kaybediyor. O yüzden bu parayı harekete geçirelim, çalıştırmaya başlayalım.”

Küresel borçluluk 350 trilyon dolar seviyesinde

SMR Strategy Kurucu ve CEO Doç. Dr. Levent Sümer, günümüzün en temel sorunlarından birinin yüksek enflasyon, yüksek faiz ve birçok yatırımcının aslında yatırımını nereye yönlendireceğini bilemediği bir belirsizlik ortamı olduğunu belirterek, “Bu belirsizlik ortamı dönem dönem krizler üretiyor, çünkü sistemin kendisi bir noktada krizi üreten bir yapıyla kurgulandığı için bir arayış içindeyiz. Bugün değer temelli yatırımın çok daha ön plana çıktığı, kıymetli olduğu bir süreçten geçiyoruz” dedi. Paranın değer üretmesinin çok kıymetli olduğunu anlatan Sümer, “Dünyanın küresel ekonomik büyüklüğü 115 trilyon dolarlara ulaşmış durumda. Ancak küresel borç yükü 350 trilyon dolar seviyesinde” diye konuştu.

“1 trilyon dolar canlı sukuk bakiyesi var”

DK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Esma Karabulut, küresel ölçekte 4 trilyon dolarlık İslami finans ekosistemi olduğunu, bunun yaklaşık yüzde 72'lik kısmının İslami bankacılık, yüzde 23'ü sukuk tarafında yer aldığını söyledi. Sektörün hızlı büyüdüğüne işaret eden Karabulut, “Şu anda 1 trilyon doların üzerinde canlı sukuk bakiyesi var” dedi.

Türkiye açısından bakıldığında, özellikle sukuk ihraçlarının, katılım bankaları tarafından kullanılan çok önemli bir para piyasası enstrümanı olduğuna işaret eden Karabulut, katılım bankalarının özellikle Körfez’deki fonları çekme noktasında sukuk çok stratejik enstrüman olarak kullandığını dile getirerek, “Mesela bugün, yurt dışına sukuk ihracına çıktığınızda, ihraca katılan yatırımcıların yaklaşık 60'ı Körfez'den geliyor” ifadelerini kullandı.