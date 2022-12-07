Sulama ekipmanların yüzde 70'i ihraç ediliyor

Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tarımsal Kuraklıkla Mücadelede Tasarruflu Su Kullanımı" konulu konferansta yaptığı konuşmada, kuraklığın bugünün sorunu olmadığını, Türkiye'nin geçmişte de belirli dönemlerde kuraklığı yaşadığını söyledi.

Çoğu insanın küresel iklim değişikliğinden bahsettiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu: "Yağışın yetersiz olduğu bir koşulda, nüfusun artması, sera gazı emisyonları ve birçok şeyle bugün bu sorunlar oluştu. Kıymetli bir coğrafyaya sahibiz ama onu ne kadar dikkatli kullanıyoruz, ülkemizin nerelerinde ne var onu paylaşmak istiyorum. Tarımın dünyanın en zor işi olduğunu çok net söyleyebilirim çünkü birçok unsuru var. Sulama sadece bunlardan biri. Bizim, ülke ve tarımın paydaşları olarak birinci önceliğimiz üreticimizin gelir düzeyini artırmak."

Yıldırım, tarımda suyun olduğu yerde su kullanımının azaltılarak, suyun olmadığı yere de verilmesi gerektiğini belirtti.

Bugün sevinilecek noktanın ihtiyaç duyulan sulama ekipmanlarının yüzde 98'inin Türkiye'de üretilmesi olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu ülke artık dışarıdan bir şey getirmiyor. Şu anda bu firmalar ürettikleri sulama ekipmanlarının yüzde 70'ini ihraç ediyor, iç piyasaya satmıyor. Ekipman almada destekler var, önemli olan mevcut suyu doğru yöntemlerle bitki kök bölgesine ulaştırmak." dedi.

Konferansa, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve üreticiler katıldı.