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Sümer Holding'e ait 14 taşınmaz satışa çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü, 14 adet taşınmazı satışa çıkardı.

Haber Merkezi
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Sümer Holding'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Kozan, Bingöl'ün Genç, Mardin'in Artuklu, Nevşehir'in Avanos, Trabzon'un Araklı ve Manisa'nın Alaşehir ile Kırkağaç ilçelerinde birer, Kilis'in merkez ilçesinde 2 ve Niğde'nin merkez ilçesinde 5 olmak üzere 14 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

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