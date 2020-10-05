Sunak karantinaların ekonomik ve sosyal etkisine dikkat çekti

05 Ekim 2020

Birleşik Krallık Finans Bakanı Rishi Sunak The Sun gazetesine verdiği röportajda, COVID-19 krizi ile mücadelede uygulanması olası olan yeni bir karantina döneminin ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti.

Ekonomi üzerinde daha fazla baskı olması durumunda, kamu hizmetleri fonlamalarının uzun vadede olumsuz etkileneceğini ifade etti.

Ülkesinde yeni getirilen sosyal mesafe kurallarının üzücü olduğunu belirten Sunak, "Bu önemleri almak zorunda kalınmamasını isterdim" dedi.

Geçtiğimiz ay yeni bir düzenleme ile şirketlere daha kısa çalışma saatleriyle istihdam imkanı sağlayan Sunak, her işletme ve her işi korumayacaklarını belirtti.

Sunak, gelecek olası karantinalarla mücadelede sessiz kalmayacağını ifade ederek, hükümeti normalleşmeye çağırdı.