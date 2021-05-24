"Sünger yatak ihracatı, pazarın yüzde 50’sini oluşturacak"

Son yıllarda dünyada kullanımı giderek artan sünger yataklar, yatak pazarından aldığı payı artırmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre dünyada sünger yatakların payı yüzde 55’in üstünde yar alıyor. TÜİK'in verilerine göre ise pazarda, 157 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip Türkiye’nin sünger yatak ihracatı toplam ihracatın yüzde 15’ini kapsıyor. İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri,gelecek 10 yıl içinde sünger yatak ihracatı oranının toplam pazar hacminin yüzde 50’sini oluşturacağını öngördüklerini söyledi.

Türkiye’nin tüm sektörlerde olduğu bigi yatak sektöründe de hızla büyüp geliştiğine dikkat çeken İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, “Yatak ihracatı yapılan ülkelerin başında 19 milyon dolar ile Amerika, 16,5 milyon dolar ile İngiltere ve 14 milyon dolar ile Almanya geliyor. Ardından ise İtalya, Hollanda, Irak, Yunanistan, Fransa, Belçika gibi ülkeler başı çekiyor. Bu anlamda sektörümüz, Ticaret Bakanlığı verilerine göre de son 6 ayda en çok artış gözlenen sektörler arasında yerini alıyor. Burada, ViscoStar yatak grubu gibi sünger katmanlı yatakların online satışlarının dünya genelinde artması da önemli bir rol oynuyor.” değerlendirmesini yaptı.

"Avrupa ülkeleri önceliğimiz"

İşbir Yatak olarak ihracat yaptıkları ülkeler arasında Avrupa'nın önecelikli olduğunu söyleyen Ahmet Tokeri, "İngiltere, Fransa, Macaristan ve Benelüks ülkeleri en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında. Bununla beraber, hedef pazarlarımız arasında ise sünger yatak kullanımı yoğun olan ülkeler olacak. Bu nedenle, önceliğimiz Avrupa ülkelerindeki varlığımızı güçlendirmek ve yeni pazarlara ulaşmak. Bu kapsamda, marka olarak biz de dünyadaki genel trendi yakalayarak kısa süre içerisinde yurt içi pazarda sünger yatak payının artacağını öngörüyoruz.” dedi.