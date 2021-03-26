Suni deri ithalatında Çin’e uygulanan önlem Yunanistan üzerinden etkisiz kılınıyor

ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanlığı, suni deri ithalatında Çin’e uygulanan önlemin Yunanistan üzerinden etkisiz kılındığını tespit etti. Yaptığı inceleme üzerine, Yunanistan ve Malezya üzerinden yapılan ithalatla ilgili soruşturma açılmasına karar veren Bakanlık, bu ülkelerden yapılan ithalatta da Çin’den yapılan ithalat ta olduğu gibi dampinge karşı önlem uygulanacak.

Buna göre soruşturma süresince, Malezya ve Yunanistan’dan yapılan ithalatta, Çin’den yapılan ithalata uygulanan kg başına 1 dolar ile 2,2 dolar arasında değişen dampinge karşı önlem miktarı kadar teminat alınacak.