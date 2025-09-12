Sunumu yayımlandı: Başkan Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklamaları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarına ulaşılana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini ve bunun dezenflasyon sürecini destekleyeceğini açıkladı.

Karahan’ın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı İngilizce sunumu yayımlandı.

Karahan, para politikasının enflasyon beklentilerine göre şekilleneceğini ve gerektiğinde ek sıkılaşma adımlarının atılabileceğinin altını çizdi.

Karahan'ın açıklamalarına göre, mevcut sıkı para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecek. Ayrıca, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ortaya konulan makroekonomik çerçevenin de bu sürece önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

Politika faizinde enflasyon vurgusu

TCMB Başkanı, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile temel eğilimini dikkate alacağı ifade etti. Bu sayede, ara hedeflerle uyumlu öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılık sağlanacak.

Başkan, politika faizi adımlarının ise enflasyon görünümüne odaklanarak her toplantıda ihtiyatlı bir şekilde gözden geçirileceği vurguladı.

Karahan, enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin bir sapma yaşanması durumunda, para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağını belirtti.