‘Süper gerilim’ hazırgiyime yaradı

29 Temmuz 2020

LEYLA İLHAN

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları Türkiye hazırgiyim sektörüne yaradı. Her yıl dünyadan 100 milyar doların üzerinde hazır giyim alımı yapan ABD, bu yıl rotayı Türkiye’ye çevirdi. Hazırgiyimciler haziran ayında ABD’ye yaptığı ihracatı yüzde 213 oranında artırarak 32 milyon dolardan 100 milyon dolara çıkardı. Artış temmuz ayında da yüzde 45 olarak devam etti. TİM verilerine göre sektörün ilk altı ayda ABD’ye yaptığı ihracat yüzde 9.19 artarak 326 milyon dolara ulaşırken, sektörün yılsonu hedefi ise 700 milyon dolar. Sektörün 2019’da ABD’ye ihracatı yüzde 8 artışla 647 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

"Türkiye avantajlı konumda”

Pazardaki gelişmeleri değerlendiren İstanbul Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, salgın sonrasının parametreleri ve küresel tedarik zincirinin yeniden yapılanmasının Türkiye’nin küresel rekabetteki şansını arttırdığını söyledi. “Salgın sonrasında tedarik zinciri yeniden şekilleniyor. Bu süreçte küresel markaların tedariklerini yakın coğrafyalardan karşılamayı tercih edeceklerini öngörüyoruz. Bu durum hazırgiyim ihracatımızın yüzde 70’e yakın bölümünü gerçekleştirdiğimiz AB ve İngiltere pazarında Türkiye’yi avantajlı konuma getiriyor” diyen Gültepe, öte yandan hedef pazarları arasında yer alan ve yılda 100 milyar doların üzerinde hazırgiyim ithal eden ABD’nin Çin ile ticaret savaşı nedeniyle Türkiye’ye yöneldiğini söyledi. Gültepe, “Haziran ayında ABD’ye hazır giyim ihracatımızda yüzde 213’lük artışı da bir işaret olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Ancak Çin’in hazır giyimde açık ara birinci küresel oyuncu olduğunu ve yıllık 170 milyar doların üzerinde hazır giyim ihracatı bulunduğunu söyleyen Gültepe şöyle konuştu: “Çin’e bugünden yarına alternatif olacağımızı söylemek çok iddialı olur. Devletimizin de desteği ile Çin’in pastasından pay alabilir, 2019’da 17.7 milyar dolar olan ihracatımızı birkaç yılda iki katına çıkarabiliriz.” 2020’nin ilk yarısını değerlendiren Mustafa Gültepe, ihracat açısında ilk 5 ayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 ekside kapattıklarını söyledi. Gültepe, “Salgın döneminde iç pazarda da mağazalar kapalı olduğu için ciddi bir daralma ile karşı karşıya kaldık. Hazır giyim markalarımızın ciroları e-ticaret dışında neredeyse sıfırlandı” açıklamasını yaptı. Mart ayından itibaren üç ay boyunca çok sıkıntılı bir dönem geçiren sektörleri için haziran ayındaki yüzde 25’lik ihracat artışının büyük moral olduğunu belirten Gültepe, şunları söyledi: “Haziran’daki artışa rağmen sektörün 6 aylık ihracatı yüzde 19,8 daraldı. 2019’un ilk yarısında 8,7 milyar dolar olan ihracatımız bu yılın aynı döneminde 7 milyar dolarda kalmakla birlikte gelişmeler gelecekle ilgili iyimserliğimizi arttırıyor.”

AB depolardan ürünleri çekti, yeni siparişler hızlandı



Avrupa pazarında hızlı bir canlanma yaşandığını belirten Gültepe, "Avrupa merkezli hazır giyim markaları depolarımızda bekleyen siparişlerinin büyük bölümünü çekti. Ayrıca yeni sezon için siparişler gelmeye başladı. Firmalarımızın büyük bölümü yeniden üretime döndü. Mevcut veriler temmuz ayını da geçen yılın aynı dönemiyle başa baş kapatacağımızı gösteriyor" dedi.

Sektörün önünde 3 önemli risk var



Türkiye'nin bu dönemde rekabet gücünü arttırmakla birlikte risklerin varlığına da işaret eden Gültepe, “Örneğin AB'nin Vietnam ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması sektörümüz adına ciddi bir risk unsuru barındırıyor. Türkiye'nin de AB ile Gümrük Birliği'ni hızla güncellemesi gerekiyor. AB'den ayrılan İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalamalıyız. Bu konudaki çalışmaların olumlu gittiğini biliyoruz. ABD ile de özel bir anlaşma imzalanması halinde sektörün ihracatına çok ciddi katkı yapacağına inanıyorum" diye konuştu.