'Süper Kupa'yı İstanbul kazanacak
İngiliz futbol takımları Liverpool ve Chelsea, 14 Ağustos’ta UEFA Süper Kupa finali için İstanbul’da karşılacak. 14 yıl önce kazandıkları kupayı unutmayan ve İstanbul’un uğuruna inanan Liverpool taraftarının yeniden İstanbul’a akın etmesi bekleniyor... Selenay Yağcı'nın haberi...
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