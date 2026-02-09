Süper Lig transferde rekor kırdı: Cari açık zirveye çıktı

Süper Lig ile Avrupa’nın önde gelen liglerinde kış transfer dönemi tamamlandı. Ortaya çıkan tablo, Türk futbolu açısından hem tarihi rekorlara hem de dikkat çekici bir mali açığa işaret ediyor.

Süper Lig takımlarının harcaması 476 milyon euroya ulaştı

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig kulüplerinin iki transfer döneminde yaptığı toplam harcama 476 milyon euroya ulaştı. Bu rakam, lig tarihinin en yüksek transfer harcaması olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor, geçen sezon 221,5 milyon euro seviyesindeydi. Aynı dönemde elde edilen bonservis gelirleri de 260 milyon euro ile zirve yaptı. Bir önceki satış rekoru ise 2023/2024 sezonunda 172 milyon euro olarak gerçekleşmişti.

Gelir tarafında rekor kırılmasına rağmen, giderlerin çok daha hızlı artması Süper Lig’in cari dengesini bozdu. İki transfer döneminin sonunda kulüplerin toplam zararı 216 milyon euroya yükseldi. Bu rakam, bugüne kadar görülen en yüksek açık oldu. Önceki en büyük zarar, geçen sezon 110 milyon euro seviyesindeydi.

124 milyon Euro kış transfer döneminde harcandı

Kış transfer dönemine özel bakıldığında Süper Lig, 124 milyon euro bonservis harcamasıyla dünyada en çok harcama yapan 6. lig konumuna geldi. Avrupa’da yalnızca İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A, Süper Lig’in önünde yer aldı. Avrupa dışından ise Brezilya, ABD MLS ve Suudi Arabistan ligleri daha yüksek harcama yapan organizasyonlar oldu.

Gelir-gider dengesi açısından ise Süper Lig, 41,5 milyon euro eksi bakiye ile dünya genelinde en fazla zarar eden 7. lig olarak sıralandı. Bu listede Süper Lig’in önünde yer alan ligler arasına Almanya Bundesliga da eklendi.

2025/2026 sezonunun iki transfer dönemi birlikte değerlendirildiğinde tablo daha da olumsuz bir hal alıyor. Süper Lig, toplamda 216 milyon euro’luk açıkla dünyada en fazla zarar yazan 3. organizasyon olarak öne çıkıyor. Bu alanda Süper Lig’den daha yüksek zarara sahip ligler, 585 milyon euro eksiyle Suudi Arabistan Ligi ve 1 milyar 635 milyon euro açıkla Premier Lig oldu.

Sıra - Bakiye

1 - Premier Lig: -1.635,72 mil. €

2 - Suudi Arabistan Ligi: -585,26 mil. €

3 - Süper Lig: -216,03 mil. €

4 - Serie A: -142,87 mil. €

5 - Major League Soccer (MLS): -136,74 mil. €

6 - Katar Ligi: -74,08 mil. €

7 - Birleşik Arap Emirlikleri Ligi: -71,91 mil. €

8 - Rusya Ligi: -62,87 mil. €

9 - Meksika Ligi: -20,73 mil. €

10 - Çin Ligi: -8,08 mil. €

Galatasaray ve Fenerbahçe öne çıktı

Kulüpler bazında incelendiğinde, Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, iki transfer döneminde dünyada en fazla zarar eden 9. kulüp olarak dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 139,5 milyon euro eksi bakiye verdi. Galatasaray’dan daha fazla zarar yazan kulüpler arasında 7 Premier Lig takımı ile Real Madrid ve Al Hilal bulunuyor.

Arsenal: -280.30 mil. € Liverpool FC: -263.40 mil. € Manchester City: -199.52 mil. € Tottenham Hotspur: -183.10 mil. € Manchester United: -176.50 mil. € Real Madrid: -165.50 mil. € Sunderland: -160.69 mil. € Al-Hilal SFC: -160.55 mil. € Galatasaray SK: -139.57 mil. € Al-Ittihad Club: -119.56 mil. € Everton FC: -117.15 mil. € Nottingham Forest: -111.58 mil. € Como 1907: -110.51 mil. € Al-Qadsiah FC: -106.27 mil. € Leeds United: -104.70 mil. € Newcastle United: -102.85 mil. € Burnley FC: -93.65 mil. € Al-Nassr FC: -93.33 mil. € NEOM SC: -91.05 mil. € Atlético Madrid: -84.50 mil. € Paris FC: -72.30 mil. € Fenerbahçe SK: -71.90 mil. € Fulham FC: -56.40 mil. € West Ham United: -53.10 mil. € Juventus: -50.30 mil. €

Fenerbahçe ise 72 milyon euro’luk zararla dünyada en çok zarar eden 22. kulüp olarak listede yer aldı. İlk 50 kulüp arasında bulunan bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş, 28 milyon euro açıkla 38. sıraya yerleşti.