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Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
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Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın yapılacak Atiker Konyaspor-Beşiktaş müsabakası ile başlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabakanın başlama saati 20.00.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

18 Şubat Pazar:

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs)

Kaynak: AA

süper lig

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