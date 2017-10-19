Süper Lig’de toplam gelir 2.3 milyar lira

19 Ekim 2017

Aktif Bank, Türk futbol ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren Türkiye'nin en kapsamlı raporu EkoLig'in ikinci sayısını açıkladı.



Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik haritasını gözler önüne seren rapora göre 2016-2017 futbol sezonunda Türk futbolunun ekonomik değeri 2,3 milyar TL'ye ulaştı. Süper Lig'de seyirci sayısı da yüzde 6 oranında artış gösterdi.



"Stratejik yatırım alanlarımızdan biri olarak belirlediğimiz spor finansmanı dahilinde, özellikle futbol sektöründe kulüplere kalıcı finansman modelleri ve sağlam altyapı destekleri sağlamayı hedefliyoruz" diyerek rapora ilişkin görüşlerini aktaran Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'de spor finansmanı alanında en gelişmiş ağa ve yatırım potansiyeline sahip olan konumumuz sayesinde bugüne kadar altyapı destekleri ve sponsorluk faaliyetleri ile sağladığımız katkı 150 milyon dolara ulaşıyor. Bununla birlikte spor finansmanı alanında yürüttüğümüz çalışmalarla son 3 yıl içinde 16 spor kulübüne 2,3 milyar TL'nin üzerinde kaynak aktardık. Bu yıl ikincisini yayınladığımız EkoLig raporuna göre Türk futbolu gelirler açısından istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Türkiye'de futbol ekonomisi 2,3 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Yeni statların, futboldaki başarının, seyirci sayısı ve kulüplerin maç günü gelirinde önemli artış sağladığını izliyoruz."

"Süper Lig'in toplam geliri 2,3 milyar TL"

Raporun öne çıkan sonuçlarını basın mensupları ile paylaşan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise, bu yılki raporda yer alan veriler çerçevesinde, Türk futbolunun gelir yapısı hakkında, "Rapora göre, Türk futbol ekonomisi büyümeye devam ediyor. Süper Lig'in toplam geliri 2,3 milyar TL'ye ulaştı. Dört büyükler geçtiğimiz sezon 1,4 milyar TL, son 3 futbol sezonunda ise toplam 3,8 milyar TL gelir elde etti. Süper Lig, 3 büyük gelir kaleminden biri olan naklen yayın gelirlerinden 2016-2017 futbol sezonunda 1 milyar TL'lik gelir elde ederek Avrupa'nın en fazla yayın geliri kazanan 6. büyük ligi oldu. Yenilenen naklen yayın ihalesi rakamlarını dikkate aldığımızda, bu sezon sonunda da Süper Lig'in naklen yayın gelirlerindeki artışın devam edeceğini öngörmekteyiz" bilgisini paylaştı.

Toplam gelirlerde Beşiktaş öne geçti

Rapora göre Beşiktaş, 2016-2017 futbol sezonunu hem sahada hem de finansal tablolarda lider tamamladı. 2015-2016 futbol sezonuna göre toplam gelirlerini yüzde 61 oranında artıran siyah beyazlılar, gelirlerini 521 milyon 100 bin TL'ye ulaştırdı.

Trabzonspor yeni stat ile gelirlerini katladı

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun açılmasıyla birlikte maç günü gelirlerinde ciddi bir artış elde etti. 2015-2016 futbol sezonunda 3,1 milyon TL kazanan bordo mavili ekip, 2016-2017 futbol sezonunda maç günü gelirlerini 18,7 milyon TL'ye ulaştırdı.



Sezon sonunda toplam gelirlerde yüzde 81'lik oranda bir artışla 147 milyon 700 bin TL kazananTrabzonspor, sadece dört büyükler arasında değil ligin tamamında gelirlerini en fazla artıran kulüp oldu.

Medipol Başakşehir'den yayın geliri ve izlenme başarısı

Süper Lig'i 2016 - 2017 sezonunda ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir naklen yayın ve maç günü gelirlerinde yüzde 41,6'lık bir artış elde etti. Naklen yayın gelirlerinde üç büyüklerden sonra en fazla kazanan takım oldu. Seyirci ortalamasını 2 bin 285'den 3 bin 271'e çıkararak, yüzde 43 oranında seyirci artışı elde etti.

Rakamlarla EkoLig



* Son iki sezonda toplam 5,2 milyon kişi Süper Lig maçlarını stadyumlarda seyretti.

* Süper Lig'in 2015-2016 futbol sezonunda 8 bin 395 olan seyirci ortalaması, 2016-2017 futbol sezonunda yüzde 6 oranında artarak 8 bin 940 oldu.

* 2015-2016 futbol sezonu sonunda 2 milyon olan Passolig Kart adedi, 2016-2017 futbol sezonu sonunda 2,8 milyona ulaştı.

* 2016-2017 futbol sezonunda Süper Lig pastasının büyüklüğü 2,3 milyar TL'ye ulaştı.

* Dört büyükler 2016-2017 futbol sezonunda 1,4 milyar TL gelir elde ettiler.

* Beşiktaş 30 bin 446 seyirci ortalaması ile ligin en fazla seyirci ortalamasına sahip takımı oldu.

* Süper Lig'in en fazla gelir elde eden takımı: Beşiktaş'ın toplam geliri: 521 milyon 158 bin TL

* Süper Lig'in maç günü gelirleri en fazla olan takımı Beşiktaş oldu (69,9 milyon TL).

* Süper Lig'in ticari gelirleri en fazla olan takımı Fenerbahçe oldu (208 milyon TL).

* 2015-2016 sezonunda olduğu gibi, 2016-2017 futbol sezonunda da ligin en fazla naklen yayın gelirleri elde eden takımı (Ziraat Türkiye Kupası dahil) Fenerbahçe oldu (114,3 milyon TL).

* 2015-2016 futbol sezonuna göre naklen yayın gelirlerini yüzde 42 oranında artıran Medipol Başakşehir FK, Süper Lig'in yayın gelirlerini en fazla artıran takımı oldu.

* Süper Lig'in en fazla seyirciye ev sahipliği yapan stadyumu: VODAFONE PARK – 825 bin 968 kişi.

* 4 büyüklerin bilet başına elde ettiği ortalama gelir: 99,5 TL.

* 4 büyükler dışındaki takımların bilet başına elde ettiği ortalama gelir: 35,2 TL.

* Son 3 futbol sezonunda 4 büyük takım 3,8 milyar TL gelir elde etti.