Süpermarket devi Asda, 24 mağazasını satıyor

İngiltere’nin büyük süpermarket zincirlerinden Asda, finansal yapısını güçlendirmek amacıyla 24 mağaza ve bir deposunu toplam 568 milyon sterlin karşılığında satma kararı aldı.

Şirket, satışın ardından tüm mağaza ve depoları 25 yıllığına geri kiralayarak işletmeye devam edecek; ayrıca kira süresini 10 yıl daha uzatma seçeneğine sahip olacak.

Satış kapsamında on mağaza ve Leicestershire’daki Lutterworth deposu ABD merkezli yatırım firması Blue Owl Capital’e devredilecek. Diğer on mağaza ise Blue Owl ile Supermarket Income REIT’in ortak girişimi tarafından satın alınacak. Kalan dört mağaza ise Londra merkezli DTZ Investors’a satılacak.